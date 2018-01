Veja lista com todos os acordos assinados entre Brasil e China

Os governos do Brasil e China assinaram nesta terça-feira, 19, 35 acordos bilaterais, com investimentos estimados em mais de US$ 53 bilhões. Veja abaixo a lista de todos os acordos:

RELAÇÕES EXTERIORES

- Plano de ação conjunta entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China (2015 - 2021)

- Memorando de entendimento para implementação de projetos para promoção de investimentos e criação de oportunidades de negócios entre os dois países.

COMUNICAÇÕES:

- Memorando de entendimento sobre sensoriamento remoto, telecomunicações e tecnologia da informação

- Acordo de colaboração para financiamento e operação de Projeto Free Wifi 4G

- Acordo entre a Vivo e a Huawei sobre o Projeto Tech City para ampliação da cobertura e do sinal na região do centro do Rio de Janeiro e na região do Porto Maravilha

- Acordo sobre centro conjunto de inovação na área de telefonia celular

- Memorando de entendimento de cooperação estratégica em soluções fixas e móveis

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

- Acordo-quadro para o desenvolvimento do investimento e cooperação na área de capacidade produtiva e o programa de colheita precoce dos investimentos e cooperações na área de capacidade produtiva entre Brasil e China

TRANSPORTES

- Memorando de entendimento sobre estudos de viabilidade do Projeto Ferroviário Transcontinental

- Acordo-quadro de financiamento sobre a compra de 40 aeronaves da Embraer

- Contrato de financiamento leasing operacional para a Azul Linhas Aéreas

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- Protocolo complementar sobre a pesquisa e produção conjunta do satélite de recursos terrestres China-Brasil (Cbers) 04a

- Acordo de cooperação científica

- Memorando de entendimento sobre oferta de treinamento em tecnologia da informação a bolsistas do programa Ciências sem Fronteiras

AGRICULTURA E PECUÁRIA

- Protocolo de requisito de saúde e quarentena sobre a exportação da carne bovina do Brasil à China

- Acordo de cooperação sobre saúde animal e quarentena animal

- Acordo-quadro de cooperação trilateral entre o governo do estado do Mato Grosso do Sul, o Banco de Desenvolvimento da China e o grupo China BBCA sobre o processamento de milho e soja

ESPORTES

- Memorando de entendimento para cooperação esportiva nas modalidades de tênis de mesa e badminton

ENERGIA

- Memorando de entendimento sobre cooperação na área de tecnologia nuclear

- Acordo de conclusão de transferência de ações da EDPR para o Grupo Três Gargantas sobre projeto de energia eólica

- Memorando de entendimento sobre cooperação em promoção de comércio e investimentos para construção de painéis solares fotovoltaicos

PETROBRÁS

- Acordo-quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobrás no valor de US$ 5 bilhões

- Acordo-quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobrás no valor de US$ 2 bilhões

- Acordo de cooperação para a criação de relacionamento de longo prazo

COMÉRCIO EXTERIOR

- Memorando de cooperação financeira global entre a Vale e ICBC para oferta de serviços financeiros no valor de US$ 4 bilhões

- Contrato de compra e venda de ações do Banco BBM S.A. pelo Banco de Comunicações da China

- Acordo de cooperação para parcerias preferenciais e acesso ao mercado brasileiro de capitais

INFRAESTRUTURA

- Contrato de afretamento entre a Vale e a Cosco

- Memorando de entendimento visando à criação do Polo Automotivo de Jacareí/SP

- Acordo de cooperação para a instalação de complexo siderúrgico no Maranhão

- Memorando de financiamento sobre projeto de compra de 14 navios de minério de ferro de tonelagem de 400 mil toneladas

- Memorando de financiamento sobre projeto de compra de 10 navios de minério de ferro de tonelagem de 400 mil toneladas

- Memorando de entendimento para aquisição de 4 navios da Class carregadores de minério de grande porte

- Acordo-quadro entre China Merchants Shipping e Vale para transporte marítimo de minério de ferro

MEIO AMBIENTE

- Memorando de entendimento para parceria privada com vistas à elaboração de projeto no âmbito no programa de integração da Amazônia Legal para renovar e ampliar o atual Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).