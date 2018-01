Veja nova carteira Ibovespa para maio/agosto Veja abaixo a nova carteira teórica do Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, para o período de maio a agosto. A carteira já inclui os dados do pregão de sexta-feira. Código Ação Tipo Quantidade Teórica (1) Part. % (2) ACES4 ACESITA PN * 114,66 0,989 ARCZ6 ARACRUZ PN B 15,39 0,339 BESP4 BANESPA PN * 6,06 2,613 BBDC4 BRADESCO PN * 46,97 3,990 BRHA4 BRAHMA PN * 0,10 0,808 BBAS3 BRASIL ON * 5,09 0,196 BBAS4 BRASIL PN * 20,45 1,092 CLSC6 CELESC PN * 273,72 1,127 CMIG3 CEMIG ON * 1,17 0,155 CMIG4 CEMIG PN * 19,19 3,396 CESP4 CESP PN * 9,80 0,593 CPLE6 COPEL PN * 12,27 1,059 CPNE5 COPENE PN * 0,05 0,211 CPSL3 COPESUL ON * 0,14 0,063 DURA4 DURATEX PN * 0,25 0,080 ELET3 ELETROBRAS ON * 13,43 2,308 ELET6 ELETROBRAS PN * 25,36 4,865 ELPL4 ELETROPAULO PN * 1,16 0,777 EMBR3 EMBRAER ON * 30,42 1,860 EMBR4 EMBRAER PN * 11,72 0,713 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 7,95 1,739 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 16,66 4,342 GETI4 GER TIETE PN * 6,56 0,477 GRSU3 GERASUL ON * 20,34 0,213 PLIM4 GLOBO CABO PN * 265,37 5,363 INEP4 INEPAR PN * 26,25 0,816 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 3,65 0,470 ITAU4 ITAUBANCO PN * 1,63 1,413 ITSA4 ITAUSA PN * 129,45 1,291 KLAB4 KLABIN PN * 34,89 0,353 LIGH3 LIGHT ON * 0,85 1,135 PETR3 PETROBRAS ON * 0,62 1,598 PETR4 PETROBRAS PN * 2,74 7,586 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 3,86 0,522 SBSP3 SABESP ON * 0,63 0,689 CSNA3 SID NACIONAL ON * 1,82 0,597 CSTB4 SID TUBARAO PN * 2,80 0,454 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON * 6,89 0,488 TCSL4 TELE CL SUL PN * 19,85 0,907 TCOC4 TELE CTR OES PN * 26,99 1,251 TCSP3 TELE CTR SUL ON * 9,79 1,166 TCSP4 TELE CTR SUL PN * 25,23 3,833 TNEP4 TELE NORD CL PN * 22,75 0,688 TSEP4 TELE SUDESTE PN * 16,56 1,611 TNLP3 TELEMAR ON * 9,47 1,635 TNLP4 TELEMAR PN * 29,41 6,156 TEPR4 TELEPAR PN * 0,14 0,561 TERJ4 TELERJ PN * 2,82 0,779 TLPP3 TELESP ON * 9,66 1,679 TLPP4 TELESP PN * 38,58 11,170 TSPP3 TELESP CL PA ON * 6,38 1,172 TSPP4 TELESP CL PA PN * 23,55 4,911 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 11,20 0,498 USIM5 USIMINAS PN * 22,03 1,070 VCPA4 V C P PN * 0,80 0,276 VALE5 VALE R DOCE PN * 11,44 3,292 WHMT3 WHIT MARTINS ON * 66,98 0,565 Quantidade teórica total 1493,99 100