Veja número de cheques devolvidos Em setembro o número de cheques devolvidos no País recuou 12,1% quando comparado a agosto, segundo pesquisa realizada mensalmente pela SCI/Equifax. Mesmo assim, se forem confrontadas as médias diárias, há uma ligeira alta de 1%. Vale lembrar, entretanto, que agosto teve três dias úteis a mais que setembro deste ano. Quando a comparação são as médias diárias de setembro do ano passado, o percentual sobe para 5%. Nos últimos nove meses, encerrados em setembro, permanece um índice em alta de 9,1% entre os cheques devolvidos de pessoas físicas e de 2,8% para pessoas jurídicas. Já o número de concordatas e falências acumuladas entre janeiro e setembro apresentaram queda de 45% frente ao mesmo período do ano passado. As concordatas requeridas recuaram 48,6%, e as concordatas deferidas, 14,8%. Os índices de protestos (pessoas físicas e jurídicas) apresentaram queda de 19% no período.