Veja o dia do pagamento da aposentadoria Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber quarta-feira o benefício relativo ao mês de outubro. O valor mínimo a ser pago é, de acordo com a Constituição, de R$ 151,00, pois nenhum segurado pode receber a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, reclusão ou salário-maternidade valor inferior ao do salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo receberá valor idêntico ao pago em outubro, relativo ao benefício de setembro. Como nos meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o final do benefício - último número ante do dígito de controle no cartão magnético. O pagamento se estenderá até o dia 16. O calendário completo é o seguinte: dia 1.º, final 1; dia 3, 2; dia 6, 3; dia 7, 4; dia 8, 5; dia 9, 6; dia 10, 7; dia 13, 8; dia 14, 9; dia 16, 0.