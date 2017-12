Veja o que muda no mercado com nova Selic O Banco Central reduziu novamente a taxa de juros básica da economia. A Selic caiu de 17,5% ao ano para 17% ao ano. Grande parte dos analistas esperava esta queda logo após o banco central norte-americano (FED) ter mantido a taxa de juro dos Estados Unidos em 6,5% ao ano, no final de junho. Mas o Banco Central segurou um pouco a decisão, analisando melhor os números da inflação, o movimento dos investidores internacionais e também o preço do petróleo. A maioria dos analistas nem estava mais esperando queda dos juros neste momento, acreditando que a decisão seria adiada até a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), no dia 18. A redução, portanto, surpreendeu o mercado. Agora é saber como os investidores estarão recebendo a medida. Nos últimos dias, está se fortalecendo um clima de otimismo em relação à economia brasileira, num quadro de crescimento de economia com juros mais baixos e inflação sob controle. Prevalecendo este consenso, a queda dos juros é mais um fator para estimular a alta do preço das ações, que também podem subir pela expectativa de crescimento da economia - o que deve resultar em melhora dos resultados das empresas. No mercado de renda fixa, para os aplicadores, o rendimento pode recuar ainda mais. Importante lembrar que os juros dos prefixados já vinham caindo, justamente por haver a expectativa de novo recuo dos juros básicos. Os CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) para grandes investidores, papéis de 31 dias corridos, fecharam o dia pagando juros de 16,28% ao ano. Numa base de 252 dias úteis, este papel tem um juro equivalente a 16,87% ao ano, abaixo portanto da nova taxa Selic de 17% ao ano. Câmbio depende de vários fatores No câmbio, os movimentos vão depender de muitos fatores, não apenas dos juros. Olhando apenas os juros, se todas as outras condições ficassem iguais, o dólar deveria subir um pouco, porque deveria haver saída dos investidores estrangeiros do Brasil. Este movimento aconteceria porque os títulos de renda fixa brasileiros estão menos atraentes. Mas não se pode definir o movimento do câmbio por uma única variável. É preciso ver se a imagem de risco do Brasil no exterior também está se alterando. Se o investidor estrangeiro tiver uma interpretação de que o risco de investir no Brasil também é menor, o atual nível de juros ainda pode ser bastante atraente, até para atrair capital. O efeito, portanto, vai depender de como o mercado receber a notícia, para definir uma nova tendência de preço do dólar. Importante lembrar também que no dia-a-dia o movimento do câmbio acaba muito influenciado pela maior ou menor entrada de dólares no País. Ou seja: também podemos ter movimentos do preço do dólar por conta deste fluxo de moeda norte-americana, independentemente de como os investidores estiverem ponderando o risco e a rentabilidade oferecidos pelos títulos de renda fixa brasileiros.