Veja o voto de cada senador na 3ª etapa da reforma trabalhista

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou por 16 votos a 9 a reforma trabalhista, com uma promessa do presidente Michel Temer de vetar pontos polêmicos do texto. Esta é a terceira etapa pela qual o texto passa na Casa antes de ir a plenário. A votação final está prevista para a semana que vem e, por se tratar de um projeto de lei, precisa apenas da maioria simples dos votos.

Veja como votou cada senador na CCJ:

SIM

Jader Barbalho - PMDB

Romero Jucá - PMDB

Simone Tebet - PMDB

Valdir Raupp - PMDB

Marta Suplicy - PMDB

Paulo Bauer - PSDB

Antonio Anastasia -PSDB

José Serra - PSDB

Maria do Carmo Alves - DEM

Ricardo Ferraço - PSDB

Benedito de Lira - PP

Wilder Morais - PP

Roberto Rocha - PSB

Armando Monteiro - PTB

Eduardo Lopes - PRB

Cidinho Santos - PR

NÃO

Eduardo Braga - PMDB

Jorge Viana - PT

José Pimentel - PT

Fátima Bezerrra - PT

Gleisi Hoffman - PT

Paulo Paim - PT

Ângela Portela - PDT

Antonio Carlos Valadares - PSB

Randolfe Rodrigues - Rede

ABSTENÇÃO

Lasier Martins - PSD