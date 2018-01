Veja onde estudar idiomas menos procurados A oferta de idiomas menos procurados, como armênio, chinês, hebraico e russo, é pequena, mas ainda assim é possível estudar dezenas de línguas na cidade de São Paulo. Muitas vezes, essas opções parecem exóticas, mas o interesse é grande por parte de descendentes e existem boas perspectivas profissionais, mesmo que localizadas, para os que conhecem idiomas menos falados no Brasil. É o caso do chinês, pois o Brasil tem muitas relações comerciais com a China. Na maioria dos casos, é possível encontrar cursos deste tipo nos institutos culturais do país de origem do idioma ou com professores particulares indicados pelos consulados estrangeiros em São Paulo ou embaixadas no Brasil. Veja abaixo algumas indicações de instituições em São Paulo. Chinês O Centro Social Chinês oferece curso de chinês para todos os níveis de conhecimento todos os sábados pela manhã. O custo do curso, por módulo de seis meses é de R$ 200,00. O instituto fica na rua Conselheiro Furtado, 261. O telefone para informações é 3104-6442. Além do Centro, também é possível estudar chinês na Igreja Católica Chinesa. O custo do curso é o mesmo. A igreja fica na rua Santa Justina, 292. O telefone para informações é 820-0264. Informações sobre o curso de chinês também podem ser obtidas com o professor David Jye Yual Shyu. Segundo ele o aprendizado do idioma é bastante difícil e o tempo para adquirir fluência varia muito de aluno para aluno. O telefone do professor é 9898-9862. Russo É possível estudar russo na União Cultural pela Amizade dos Povos, antiga União Cultural Brasil-União Soviética. O custo do curso, por módulo de seis meses, é de R$ 310,00 à vista, dividos em três parcelas de R$ 125,00. A institiuição fica na rua Epitácio Pessoa, 122 - conjunto 21. O telefone para informações é 258-3842. Segundo Dmitri Souhogousov, tradutor licenciado e professor, é possível falar russo a partir de um ano de estudo. Hebraico A Casa de Cultura de Israel oferece curso de hebraico para todos os níveis de conhecimento. O custo da mensalidade é de R$ 55,00. A duração total do curso é de três anos. A instituição fica na rua Novo Horizonte, 208. O telefone para informações é: 256-5155. Armênio O Clube Armênio oferece curso do idioma para todos os níveis de conhecimento. Para não-sócios, o valor da mensalidade é de R$ 30,00. O clube fica na avenida Prof. Acendino Reis, 1450. O telefone para contato é 5579-6035. Segundo o professor da Universidade de São Paulo (USP), Yerzant Tamdjian, a língua é bastante distinta do português, principalmente por causa de sua estrutura, e o alfabeto também é diferente. Ele acredita que um ano e meio é tempo suficiente para que a pessoa tenha um bom conhecimento do idioma. Outras línguas Para descobrir onde é possível aprender outras línguas, a dica é entrar em contato com o consulado ou a embaixada do país de origem do idioma e solicitar informações. Se não houver uma instituição que ofereça o curso, normalmente é indicado um professor particular.