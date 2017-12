Veja opções de cursos para aprender sobre fintechs

Para quem deseja conhecer ou aprofundar o que sabe sobre o mundo das fintechs, algumas instituições no Brasil e no exterior já oferecem cursos exclusivamente dedicados ao tema.

Este ano, mais universidades brasileiras planejam se dedicar ao tema à medida em que cresce tanto o número de iniciativas quanto de profissionais e consumidores nesse segmento.

Na semana passada, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) anunciou a criação do curso "Fintechs - Inovação e Disrupção no Mercado Financeiro", com início previsto para o mês de março. O programa presencial é oferecido em São Paulo, com aulas semanais no período noturno e tem duração de 60 horas-aula. O investimento fica entre R$ 5.100 e R$ 5.340. Clique aqui para mais informações.

Também em São Paulo, a Blockchain Academy oferece aulas mais curtas, que podem durar entre três e nove horas. A instituição também fecha parcerias com empresas para treinamentos. O investimento varia entre R$ 150 e R$ 800. Clique aqui para mais informações.

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) oferece um curso online de 12 semanas, com esforço requerido de 12 a 15 horas por semana. Com aulas em inglês, o investimento é de US$ 2.600. Clique aqui e veja mais informações.