Veja opções de hospedagem para animais de estimação Na hora de planejar a viagem de final de ano ou das férias de janeiro, uma questão a resolver é onde deixar o animal de estimação. As pessoas que pretendem fazer viagens por meio de agências, com pacotes fechados, nem sempre conseguem uma vaga para o seu animal. Uma das alternativas é contratar os serviços de clínicas veterinárias e pet shops que oferecem hospedagem para cães e gatos. Além disso, há os hotéis, que também costumam ser utilizados para casos de dedetização ou até de uma grande reforma na residência. Eles possuem boxes com grades e espaço coberto para os animais se protegerem. Os estabelecimentos possuem equipes de veterinários de plantão, além de uma equipe de monitores treinados para cuidar dos animais. Existem desde pequenos canis, que aceitam animais de pequeno porte, até hotéis-fazenda, preparados para receber animais de todos os portes e que dispõem de uma série de atividades. Os hotéis para cães de maior porte tem um infra-estrutura que possui área verde, piscina, pista de areia, campo de adestramento, campo de recreação, campo de agility, instalações para banho e tosa e clínicas veterinárias, que funcionam 24 horas. As diárias variam de R$ 20,00 a R$ 40,00 e, dependendo do período de hospedagem, o dono do animal consegue negociar um bom desconto. Alguns hotéis incluem na diária a alimentação do animal. Porém, a maioria prefere que a ração seja levada de casa, para evitar problemas de saúde com o animal. Outro gasto que pesa no bolso é o transporte do animal. Se o proprietário do animal não puder levar e buscar seu cachorro ou gato no hotel, terá que pagar uma taxa que varia entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Confira abaixo algumas opções de hospedagens para animais de estimação. Canil Cambara - Ambiente com 20 mil metros de área verde, o canil possui piscina, pista de areia, campo de adestramento, campo de recreação, campo de agility, boxe individual e solarium. Além da infra-estrutura, o canil conta com adestradores e veterinários de plantão. A diária com alimentação sai por R$ 22,00, e a diária sem alimentação custa R$ 20,00. O banho sai por R$ 8,00. O transporte de ida e volta sai por R$ 50,00. O canil fica na estrada da Cachoeirinha, 290, São Roque, interior de São Paulo. O telefone para reserva é (0xx11) 4711-2117. Cãontry Canil ? O hotel para cães de todos os portes possui 50 boxes, com área de 20 metros quadrados cada, pista de agility, instalações para banho e tosa, veterinário de plantão 24 horas e adestramento. Entre as atividades estão passeios individuais três vezes ao dia, brincadeira com bola e natação. Diárias a partir de R$ 25,00. O transporte de ida e volta do animal sai por R$ 15,00. O hotel fica no quilômetro 63,5 da rodovia Castelo Branco, na cidade de Itú, interior de São Paulo Os telefones para informações e reservas são (0xx11) 9900-7535 ou 9765-9183. Don Clar´s Canil ? Os cães ficam alojados em dormitórios independentes forrados com tablados de madeira cobertos para dias de chuva e frio. Há locais de passeio descobertos para banhos de sol e exercícios. O canil possui uma sede na Capital e outra no interior de São Paulo. A diária sai por R$ 25,00 e não inclui alimentação. O proprietário deve levar a ração de seu animal. O transporte de ida e volta custa R$ 10,00 Na Capital, o hotel está localizado na rua Gaspar Lourenço, 478, Aclimação, zona Sul. O telefone para contato é (0xx11) 5549-1003. Encrenquinha´s Hotel ? Os cães ficam alojados em chalés com 15 metros quadrados, cercados por uma extensa área verde. Os animais participam de uma série de atividades, além de passeios e exercícios diários. No hotel, há veterinários de plantão e serviço de banho e tosa. A diária custa R$ 35,00, com alimentação e serviço de leva e traz. O hotel fica na estrada da Sardinha, 10, Atibaia, interior de São Paulo. Os telefones para reserva são (0xx11) 3214-1485 ou 3085-0875. Happy Pets ? O hotel oferece estrutura para abrigar cães de pequeno porte. O local dispõe de veterinário de plantão. Os animais ficam soltos, mas as fêmeas são separadas dos machos. O hotel exige que o proprietário apresente carteira de vacinação do animal. A diária custa R$ 25,00 e inclui alimentação. Acima de duas diárias, o banho é gratuito. O animal também ganha um comprimido anti-pulgas. O hotel fica na rua Itapeva, 315, Bela Vista, zona Sul. O telefone para reserva é o (0xx11) 3284-5440. Hotel e Canil Palo Verde ? As instalações do Hotel e Canil Palo Verde estão localizadas na região de Atibaia, interior de São Paulo. O hotel possui piscina para recreação e hidroterapia, pista de adestramento, lago natural e playground. O animal passa por um exame e recebe tratamento anti-pulga e carrapato. O estabelecimento dispõe de um veterinário 24 horas de plantão. As diárias custam a partir de R$ 28,80 e variam conforme o período de permanência e o porte do animal. A diária inclui transporte e alimentação. O hotel fica na estrada da Palma, 583, Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Os telefones de contato são (0xx11) 3884-1399 ou 4039-1090. Hotel Chácara Morumbi ? O hotel possui chalés que cabem até três cães do mesmo dono. O local acomoda animais de todos os portes. Durante o dia, os hóspedes são agrupados por tamanhos e temperamento e ficam soltos para brincar, tomar sol, cavar buracos e se exercitar. O estabelecimento possui um veterinário de plantão. A diária sai por R$ 30,00 e não inclui alimentação e banho. O transporte de ida e volta do animal custa R$ 16,00. Os cachorros que ficarem por mais de 20 dias têm direito a desconto. O hotel fica na avenida Professor Francisco Morato, 5.500, Morumbi, zona Sul. Os telefones de contato são (0xx11) 3751-1599 ou 3751-9970. Hotelzinho da Zizi ? Hotel para cães de porte pequeno. Oferece assistência 24 horas com veterinário. Durante a estada, os cães são freqüentemente examinados, escovados e tomam banho. A diária custa R$ 28,00 e dá direito a alimentação e banhos semanais. O hotel oferece descontos para os cães que ficarem hospedados por períodos acima de 20 dias. O hotel fica na rua Tutóia, 777, Paraíso, zona Sul. O telefone de reserva é (0xx11) 3887-1991. Inter Dogs Hotel ? Localizado no bairro da Granja Viana, o hotel possui 40 boxes, com área de 16 metros quadrados cada. O hotel funciona o ano inteiro e dispõe de serviço de veterinário e transporte para que o cliente não precise levar ou buscar seu animal. Os cães podem realizar exercícios, tomar sol e passeios diários. O estabelecimento está adaptado para receber animais de todos os portes e raças. A diária sai por R$ 35,00 e não inclui alimentação. O dono do cachorro deve enviar a ração. O preço do transporte varia de R$ 20,00 a R$ 40,00, dependendo da região. O hotel fica na estrada do Caipava, 1.450, Granja Viana, Grande São Paulo. O telefone para contato é (0xx11) 4703-4114. Jardim dos Bichos ? Hotel para hospedagem de cães e gatos que possui boxes com 10 metros quadrados. Os animais realizam exercícios e atividades de recreação diárias. O cães e gatos dispõem de um veterinário de plantão. As diárias custam a partir de R$ 25,00 para gatos e R$ 35,00 para cachorros, dependendo do porte do animal. O hotel está localizado na rua Duque de Caxias, 139, na cidade de Cotia, Grande São Paulo. Os telefones para contato são (0xx11) 4701-2544 ou 9271-6020. Puppyland ? O hotel e canil tem 20 vagas para cães de todos os portes, que ficam alojados em boxes individuais. A diária custa R$ 20,00 e não inclui alimentação. Dependendo do período de permanência no hotel, o animal tem um banho grátis. Os proprietários orientam o dono do animal a levar a alimentação e objetos do cachorro para o período de hospedagem. O canil possui uma equipe de veterinários que fica 24 horas de plantão. Rua José Félix de Oliveira, 1.420, Granja Viana, zona Sul. O telefone para contato é (0xx11) 4617-3694. Confira no link abaixo os cuidados na hora de escolher um hotel para seu animal de estimação.