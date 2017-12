Veja os direitos dos clientes bancários O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou ontem o Código de Defesa do Cliente Bancário. As regras foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e já estão valendo. O documento traz uma série de regras que as instituições financeiras devem seguir na relação com seus clientes. Confira abaixo os direitos dos clientes com relação aos serviços bancários. - Os contratos entre bancos e clientes devem ser transparentes e a resposta às reclamações e consultas sobre informações dos serviços prestados em instituições financeiras deve ser rápida. - Os bancos devem deixar claras as regras de responsabilidade pela emissão de cheques sem fundos, penalidades a que o cliente está sujeito, encerramento de contas, remunerações, taxas, tarifas e comissões. - O cliente tem direito a desconto quando pagar antecipadamente empréstimos ou outros débitos com uma instituição financeira. - O banco deve emitir extratos de conta corrente e outros demonstrativos em linguagem clara. O atendimento de serviço eletrônico também deve ser realizado em linguagem acessível ao cliente. - Os bancos têm o dever de facilitar e dar prioridade ao atendimento de pessoas com deficiência física, gestantes ou idosos. - Os bancos estão proibidos de tratar com diferença clientes ou não clientes nos pagamentos de contas. As agências bancárias devem ser abertas a clientes e não clientes. - As agências bancárias devem sempre manter o atendimento em caixas convencionais e não obrigar o cliente a realizar seus pagamentos ou outros serviços bancários em caixas eletrônicos ou de auto-atendimento. - O cliente só é obrigado a avisar sobre saques acima de R$ 5 mil com antecedência de quatro horas. - Os bancos estão proibidos de realizar transferência automática de dinheiro da conta corrente do cliente para um investimento sem autorização prévia do consumidor. - O novo código proíbe as vendas casadas de produtos financeiros como, por exemplo, a concessão de um empréstimo sob a condição de que se compre um seguro de automóvel. - O cliente tem direito a informações do Banco Central (BC) e deve recorrer à Central de Atendimento ao Público do BC no telefone 0800-992345. Veja no link abaixo a avaliação do Procon-SP do Código de Defesa do Cliente Bancário.