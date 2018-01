Veja os horários para as compras de última hora Quem deixou as compras de Natal para última hora deve ficar atento aos horários de funcionamentos das lojas de rua, aeroporto, hipermercados e dos shoppings centers de São Paulo. Os hipermercados ficarão abertos até às 18 horas do dia 24 de dezembro e fecharão no dia 25. A maioria das lojas dos shoppings vão funcionar também até 18 horas, e, para os mais atrasados, as lojas dos aeroportos funcionarão normalmente. As lojas de rua, segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), não têm horário determinado para fecharem no dia 24 de dezembro. Porém, no dia 25 de dezembro, deverão estar fechadas. As Lojas Americanas da Rua Direita, 151, Centro, abre das 8 às 22 horas e funcionará no dia 24 de dezembro das 8 horas às 17 horas. A loja da Rua 12 de Outubro, Lapa, 8.292, zona Oeste, também funciona das 8 às 22 horas e no dia 24 de dezembro ficará aberta das 8 às 18 horas. No dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas. As lojas do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, vão funcionar normalmente nos dias 24 e 25 de dezembro. As lojas do Aeroporto de Congonhas, zona Sul, vão funcionar normalmente durante o período de Natal até às 22 horas. Hipermercados funcionam até 18 horas no dia 24 Quem deixou para comprar os itens da ceia de Natal na última hora precisa ficar atento aos horários de funcionamentos dos hipermercados. As lojas do hipermercado Carrefour funcionam até às 18 horas nos dias 24 e 31 de dezembro e estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2002. As lojas da rede Pão de Açúcar da Capital paulista também vão funcionar até às 18 horas no dia 24 e 31 de dezembro e ficarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2002. Já as lojas da Baixada Santista do Pão de Açúcar fecham às 18 horas no dia 24 de dezembro e abrem às 10h do dia 25 de dezembro. Mesmo as lojas 24 horas da rede vão seguir estes horários. As lojas do Hipermercado Extra também vão estar abertas até às 18 horas do dia 24 e 31 de dezembro e fecham no dia 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2002. Veja horários dos shoppings Confira no quadro abaixo os horários de funcionamento dos principais shoppings centers de São Paulo. Shoppings Até dia 23 de dezembro Dia 24 de dezembro Dia 25 de dezembro Central Plaza Shopping Segunda a sexta: das 10 horas à meia-noite Sábado e domingo: das 9 horas à meia noite Das 9 às 18 horas Facultativo Shopping ABC Das 9 às 23 horas Das 9 às 18 horas Facultativo Shopping Butantã Das 10 horas à meia-noite Das 9 às 18 horas Facultativo Shopping Center Norte Das 10 às 23 horas Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping D&D Segunda a sexta: das 11 às 22 horas Sábado e domingo: das 12 às 20 horas Das 11 às 16 horas Fechado* Shopping Eldorado Das 10 às 23 horas Das 10 às 18 horas Fechado* Shopping Ibirapuera Das 10 às 23 horas Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping Iguatemi Segunda a sábado: das 10 horas à meia-noite Domingo: das 10 às 22 horas Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping Interlagos Das 9 horas à meia-noite Das 9 às 18 horas Fechado* Shopping Interlar Das 10 às 22 horas Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping Metrô Tatuapé Das 9 às 23 horas Das 9 às 18 horas Fechado* Shopping Metropole Segunda a sábado: das 10 às 23 horas Domingo: das 10 às 22 horas Das 9 às 20 horas Facultativo Shopping Morumbi Segunda a sábado: das 10 horas à meia-noite Domingo: das 10 às 22 horas Das 10 às 16 horas Facultativo Shopping Pátio Higienópolis Segunda a sábado: das 10 horas à meia-noite Domingo: das 10 às 22 horas Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping Paulista Segunda a sexta: das 10 horas à meia-noite Domingo: das 10 às 22 horas Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping Penha Das 10 horas à meia-noite Das 10 às 18 horas Facultativo Shopping Plaza Sul Segunda a sábado: das 10 horas à meia-noite Domingo: das 10 às 22 horas Das 9 às 18 horas Facultativo Shopping West Plaza Segunda a sábado: das 10 horas à meia-noite Domingo: das 10 às 22 horas Das 9 às 18 horas Facultativo SP Market Segunda a sexta: das 10 às 23 horas Sábado e domingo: das 10 horas à meia noite Das 9 ás 18 horas Fechado* * A abertura das áreas de lazer e alimentação é facultativa