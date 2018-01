Veja os impostos com vencimento hoje Vence na quarta-feira o prazo para o pagamento do carnê-leão de contribuintes que obtiveram em janeiro ganhos provenientes de pessoas físicas, como aluguel e pensão alimentícia, ou do exterior, de valor superior a R$ 900, já com as deduções permitidas por lei: com dependentes, INSS, livro-caixa etc. O código é 0190. Quarta-feira é também o prazo-limite para o recolhimento do Imposto de Renda (IR) sobre ganhos de capital referentes à venda de bens em janeiro. A alíquota é de 15% e incide sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o de aquisição. Veja no link abaixo as possibilidades de isenção possível para essa forma de imposto. Contribuintes que obtiveram lucro com venda de ações em janeiro também deverão pagar o IR até quarta. O recolhimento só deve ser feito, no entanto, por quem obteve ganho líquido em negócio cujo valor de alienação seja superior a R$ 4.143,50. Para o cálculo, é preciso apurar a diferença entre o valor médio de venda das ações e o custo médio de aquisição. Isso no caso de investidores que compraram mais de um lote de uma mesma ação com preços diferentes. A diferença positiva entre o valor médio de venda das ações e o custo médio de compra deve ser submetida à alíquota de 10%. Código: 6015.