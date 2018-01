Veja os índices de reajuste do aluguel Nesta semana, muitos inquilinos estarão pagando os aluguéis referentes a novembro. Quem firmou contrato de locação ou fez o último acerto no aluguel em novembro do ano passado estará desembolsando um valor maior, com o acréscimo do reajuste anual pela variação do índice contratual nos últimos 12 meses. Confira os porcentuais de correção pelos indexadores mais utilizados pelo mercado de locação: Índice Reajuste IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 6,43% IGP da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 10,63% IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 9,94% Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 7,19% Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 8,16%