Veja os novos valores da tabela do IR A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou, na quarta-feira, projeto de lei que prevê correção de 35,29% na tabela de desconto do Imposto de Renda na fonte. É o primeiro passo para a atualização de valores da tabela, congelados desde 1996. Por ela, a faixa de salários isentos do IR na fonte passaria de R$ 900 para R$ 1.218,00 (ver tabela abaixo). A proposta de correção, se levada até o fim, vai redundar em desconto de IR menor no holerite. Mas é prematuro e precipitado contar com esse alívio. O projeto aprovado na CCJ precisa ser votado ainda no plenário da Câmara e, se aprovado, passar pela sanção presidencial para virar lei. Os parlamentares estão empenhados na correção, até porque terão de enfrentar novas eleições no ano que vem. O governo também está de olho na eleição, mas, por causa da perda de receitas com a correção, vai tentar derrubá-la ou até negociar um reajuste menor no plenário da Câmara. Se for malsucedido, o líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Magalhães Júnior (PSDB-BA), deixou claro que o projeto de correção será vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Pelas contas do governo, a atualização da tabela do IR levaria a uma perda de R$ 5,3 bilhões na arrecadação por ano. A proposta em votação na Câmara não contempla a criação da terceira alíquota, de 35%, para salários mais elevados, como sugeria a Receita Federal. Um fator que acentua a queda-de-braço entre governo e parlamentares, muitos deles de partidos que apoiam o governo. Tabela Atual Tabela votada Faixa de renda líquida mensal * (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir (R$) Faixa de renda líquida mensal * (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir (R$) Até 900,00 Isento ------- Até 1.218,00 Isento ------ De 900,01 a 1.800,00 15 135,00 De 1.218,01 a 2.435,00 15 182,70 Acima de 1.800,00 27,5 360,00 Acima de 2.435,00 27,5 487,08 Deduções: R$ 90 por dependente; INSS integral; até R$ 900 (total de aposentadorias ou pensões recebidas por quem tem 65 anos ou mais ) e pensão alimentícia Deduções: R$ 121,76 por dependente; INSS integral; até R$ 1.218 (total de aposentadorias ou pensões recebidas por quem tem 65 anos ou mais ) e pensão alimentícia Exemplos (contribuinte sem dependente) Renda mensal bruta (R$) Base de cálculo (renda líquida ? R$)* Imposto (R$) Redução (%) Tabela atual Tabela votada 1.200,00 1.068,00 25,20 Isento Isento 1.500,00 1.342,70 66,40 18,70 71,83 2.000,00 1.842,70 146,74 93,70 36,15 2.500,00 2.342,70 284.24 168,70 40,65 3.000,00 2.842,70 421,74 294,66 30,13 5.000,00 4.842,70 971,71 844,66 13,08 10.000,00 9.842,70 2.346,74 2.219,66 5,41 * Renda líquida: renda bruta menos descontos, como o por dependente e com o INSS.