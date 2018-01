Veja os números dos Fundos Petrobras A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o patrimônio arrecadado pelos fundos de investimento em ações da Petrobras. Aqueles com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) captaram R$ 1,6 bilhão, um volume dez vezes maior que os fundos de recursos próprios. Segundo a CVM, três desses tipos de fundos são da Caixa Econômica Federal, que arrecadou, sozinha, mais de R$ 800 milhões. Os dez fundos com maior patrimônio detiveram cerca de 80% da captação total, demonstrando a preferência dos investidores em aplicar em instituições maiores. Entre os bancos com fundos de maior patrimônio arrecadado estão, em ordem decrescente: Caixa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, HSBC, Banco Alfa de Investimentos, ABN AMRO e Banco Safra. Entre os fundos de recursos próprios, a Caixa Econômica, o Banco Safra, o Itaú e o Bradesco detiveram, juntos, 70% dos investimentos de uma arrecadação total de R$ 159 milhões.