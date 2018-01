Veja os prazos de inscrição do vestibular 2002 Os prazos de inscrição para o vestibular 2002 já está se encerrando em algumas instituições. As inscrições para a Fuvest terminam neste domingo e a venda do manual de inscrição e pagamento da taxa vai até hoje. O vestibulando vai desembolsar R$ 56,00 de taxa de inscrição e R$ 7,00 de manual para concorrer a uma vaga na Fuvest. As provas da primeira fase tem início no dia 18 de novembro. No próximo dia 28 de setembro vence o prazo de inscrição da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), da Uni FMU Centro Univesitário e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URFGS). As inscrições para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vão até o próximo dia 30 de setembro. As taxas paga pelo vestibulando na Unicamp são de R$ 75,00 na inscrição e R$ 10,00 para compra do manual. Veja no quadro abaixo a lista de prazos de inscrição, provas e taxas de alguns faculdades e universidades públicas e particulares. Instituição Venda do Manual Prazo de inscrição Taxas Provas Cásper Líbero de 5 de novembro até 21 de dezembro de 5 de novembro até 21 de dezembro R$ 10,00 ? manual Taxa de inscrição não definida 12 de janeiro de 2002 Fatec até 24 de setembro de 1 a 11 de outubro R$ 50,00 ? inscrição e manual 8 e 9 de dezembro FGV-SP até 28 de setembro Até 28 de setembro R$ 120,00 ? inscrição R$ 6,00 ? manual Primeira Fase ? 21 de outubro UniFMU até 28 de setembro Até 28 de setembro R$ 70,00 ? inscrição R$ 5,00 ? manual 30 de setembro Fuvest até 21 de setembro 22 e 23 de setembro R$ 56,00 ? inscrição R$ 7,00 ? manual Primeira fase ?18 de novembro Mackenzie até 8 de novembro Até 8 de novembro R$ 75,00 ? inscrição R$ 15,00 - manual de 10 a 14 de dezembro PUC ? Campinas até 17 de outubro Até 17 de outubro R$ 70,00 - inscrição R$ 7,00 - manual 30 de novembro e 1 de dezembro PUC - São Paulo até 23 de novembro Até 23 de novembro Taxas não definidas 8 e 9 de dezembro UFPR até 30 de setembro Até 30 de setembro R$ 70,00 - inscrição R$ 15,00 - manual 16, 17 e 18 de dezembro UFSCar até 26 de novembro Até 26 de novembro R$ 55,00 - inscrição R$ 5,00 - manual 20, 21 e 22 de janeiro de 2002 UFRGS até 28 de setembro Até 28 de setembro R$ 55,00 - inscrição R$ 5,00 - manual de 6 a 10 de janeiro de 2002 Unesp até 11 de outubro Até 11 de outubro R$ 60,00 - inscrição R$ 10,00 - manual 16, 17, 18 de dezembro Unicamp até 26 de setembro 29 e 30 de setembro R$ 75,00 - inscrição R$ 10,00 - manual Primeira fase ? 25 de outubro Unifesp Até 19 de outubro Até 19 de outubro R$ 55,00 - inscrição R$ 5,00 - manual 20, 21 e 22 de dezembro Contatos Cáper Líbero - (0xx11) 3170-5880 Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec) - (0xx11) 227-0105 Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) - (0xx11) 3662-1662 Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) - (0xx11) 328-7711 Mackenzie - (0xx11) 236-8634 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) - (0xx19) 3756-7001 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - (0xx11) 3670-8000 UniFMU Centro Universitário - 0800-163766 Universidade Federal do Paraná (UFPR) - (0xx41) 306-5001 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - (0xx16) 260-8111 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - (0xx51) 3316-3114 Universidade de São Paulo (USP) - Fuvest - (0xx11) 3818-3200 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - (0xx19) 3289-2422 Universidade Estadual Paulista (Unesp) - (0xx11) 252-0233 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - (0xx11) 5574-5480