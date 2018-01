Veja os preços dos brinquedos - 2 Veja a continuação da pesquisa completa realizada pelo Procon-SP dos preços dos brinquedos. COMPARAÇÃO DE PREÇOS PREÇOS MÉDIOS FABRICANTES - BRINQUEDO MAIOR MENOR % DA DIFERENÇA de 20 e 21/09/99 de 18 a 20/09/00 % DA DIFERENÇA PLASTILINDO ---- ---- ---- Carrinho Baby ---- ---- ---- ---- ---- ---- Carro Cofre 15,40 12,90 19,38% 11,60 13,68 17,93% Ônibus Expresso da Alegria 15,20 12,90 17,83% 10,92 13,83 26,65% Super Jeep 14,97 12,50 19,76% ---- 13,48 ---- Fusca Conversível 14,97 11,00 36,09% ---- 12,36 ---- ELKA Escolino 10,00 8,90 12,36% ---- 9,36 ---- Cubo dos Mamíferos 16,00 14,70 8,84% ---- 15,60 ---- Transcargo Trator ---- ---- ---- LEGO Lego Duplo ? Balde Pequeno 26,50 22,97 15,37% ---- 24,84 ---- Lego Duplo ? Little Forest Friends-Sininho Azul 36,30 29,90 21,40% ---- 34,05 ---- Lego Duplo ? Winnie the Pooh ?Feliz Aniversário 34,00 19,90 70,85% ---- 24,61 ---- Ação Sobre Rodas/Helicóptero de Resgate 59,99 57,99 3,45% ---- 59,30 ---- Lego Classic ? Balde Pequeno 25,99 24,50 6,08% ---- 25,07 ---- Lego System ? Adventures - O Segredo da Aranha 34,97 21,00 66,52% ---- 28,67 ---- Lego Technic Lançadores - Throw Bots - Jet 22,99 18,90 21,64% ---- 21,31 ---- Lego Technic Lançadores - Throw Bots ? Granite 22,99 18,90 21,64% ---- 21,72 ---- Lego Technic Lançadores - Throw Bots ? Flare 26,80 18,99 41,13% ---- 21,85 ---- Lego Technic Lançadores - Throw Bots-Blaster 32,99 26,80 23,10% ---- 30,43 ---- Technic ? Speed Slammers ? Motocicleta Sônica 22,99 19,70 16,70% ---- 21,01 ---- GLASSLITE Casa das Formas Bananas Pijamas 22,00 15,80 39,24% ---- 18,44 ---- Locomovel do Gugu (Cor VM / AZ) 44,90 24,90 80,32% ---- 34,18 ---- Massa Monstro 16,99 14,90 14,03% ---- 15,93 ---- Massa Animal 16,99 14,90 14,03% ---- 16,11 ---- Massa & Moda da Eliana 26,00 19,90 30,65% ---- 24,11 ---- Desastrados PICK UP 22,90 16,90 35,50% ---- 19,90 ---- Desastrados MITSUBISHI 22,90 16,90 35,50% ---- 19,83 ---- My Model Eliana 64,00 48,90 30,88% ---- 57,00 ---- Máquina de Chiclete Eliana 52,30 38,90 34,45% ---- 46,05 ---- Fábrica de Chocolate Eliana 36,50 26,90 35,69% ---- 31,63 ---- Eliana / Sorveteria 49,40 30,00 64,67% ---- 41,09 ----