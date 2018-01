Veja os preços dos genéricos - 4 Abaixo estão os resultados da pesquisa do CRF-DF sobre os preços dos genéricos comparados aos preços dos remédios de marca. Medicamento Genérico Laboratório Preço Preço Marca Medicamento de Marca Dexametasona Elixir 0,1 mg/ml 100 ml Teuto 4,70 9,98 Decadron - Prodome Diazepam 5 mg/ml sol inj 5 amp Nature´s Plus 2,20 3,29 Valium - Roche Diclofenaco de sódio 25 mg/ml 05 amp 03 ml sol inj Ducto 3,97 6,28 Voltaren - Novartis Diclofenaco de sódio 25 mg/ml 50 amp 03 ml sol inj Ducto 34,04 51,94 Voltaren - Novartis Diclofenaco sódico 25 mg/ml 05 amp 03 ml sol inj SEM 4,20 6,28 Voltaren - Novartis Diclofenaco sódico 25 mg/ml 50 amp 03 ml sol inj SEM 36,00 51,94 Voltaren - Novartis Diclofenaco sódico 100 mg 10 cpr SEM 7,93 12,20 Voltaren - Novartis Diclofenaco de sódio 25 mg/ml 05 amp 03 ml sol inj Neo Química 3,97 6,28 Voltaren - Novartis Diclofenaco de sódio 25 mg/ml 50 amp 03 ml sol inj Neo Química 34,04 51,94 Voltaren - Novartis Diclofenaco sódico 25 mg/ml 05 amp 03 ml sol inj Teuto 4,20 6,28 Voltaren - Novartis Diclofenaco sódico 25 mg/ml 50 amp 03 ml sol inj Teuto 36,00 51,94 Voltaren - Novartis Dimeticona 40 mg com 2 x 10 cpr Knoll 4,15 7,51 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 50 amp 02 ml sol inj Ducto 34,25 50,38 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 100 amp 02 ml sol inj Ducto 66,38 100,76 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 50 amp 02 ml sol inj Neo Química 34,25 50,38 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 100 amp 02 ml sol inj Neo Química 66,38 100,76 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 50 amp 05 ml sol inj Ducto 68,54 80,15 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 100 amp 05 ml sol inj Ducto 137,08 160,30 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 50 amp 05 ml sol inj Neo Química 68,54 80,15 Novalgina - HMR Dipirona sódica 500 mg/ml 100 amp 05 ml sol inj Neo Química 137,08 160,30 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml 100 amp 02 ml sol inj SEM 57,58 100,76 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 10 ml Ducto 1,97 3,68 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 10 ml SEM 1,97 3,68 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 10 ml Knoll 2,25 3,68 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 10 ml Neo Química 1,97 3,68 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 10 ml Teuto 1,97 3,68 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 20 ml Ducto 3,55 6,61 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 20 ml SEM 3,92 6,61 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 20 ml Knoll 4,05 6,61 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 20 ml Neo Química 3,55 6,61 Novalgina - HMR Dipirona Sódica 500mg/ml fr 20 ml Teuto 3,55 6,61 Novalgina - HMR Fosfato dissódico de Dexametasona 4mg/ml 1 amp. 2,5 ml SEM 3,84 5,70 Decadron - Prodome Fosfato dissódico de Dexametasona 4mg/ml 50 amp 2,5 ml SEM 181,42 285,00 Decadron - Prodome Fosfato dissódico de Dexametasona Inj. 2 mg/ml 01 amp 01 ml Teuto 1,77 2,30 Decadron - Prodome Fosfato dissódico de Dexametasona Inj. 4 mg/ml 01 amp 2,5 ml Eurofarma 1,97 5,70 Decadron - Prodome Fosfato dissódico de Dexametasona Inj. 4 mg/ml 01 amp 2,5 ml Teuto 3,81 5,70 Decadron - Prodome Fosfato dissódico de Dexametasona Inj. 4 mg/ml 50 amp 2,5 ml Eurofarma 88,50 285,00 Decadron - Prodome Furosemida 10mg/ml 100 amp injetável SEM 37,28 80,20 Lasix - HMR Furosemida Injetável cartucho c/5 ampolas 02 ml Teuto 3,70 4,01 Lasix - HMR Furosemida Inj. Cartucho c/50 ampolas 02 ml Teuto 22,92 40,10 Lasix - HMR Fonte: Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF)