Veja os principais pontos da lei do saneamento A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, por unanimidade, o projeto de lei que institui as diretrizes nacionais para o saneamento básico e a política federal para o setor. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto vai agora para sanção do presidente Lula. Veja abaixo os principais pontos do projeto: 1. A lei não diz quem é o titular dos serviços de saneamento básico - se Estado ou município - nas regiões metropolitanas ou dos serviços de interesse de mais de um município. Essa questão aguarda definição do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O titular do serviço terá que formular a política e o plano de saneamento básico de sua área. Terá que definir também a entidade que ficará responsável pela regulação e pela fiscalização dos serviços. 3. O titular poderá prestar diretamente os serviços ou delegar os serviços a consórcio público, empresa pública ou a empresa privada. A delegação da prestação do serviço depende da celebração de contrato. Não pode ser feito por convênio. 4. A entidade reguladora precisa ter independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira. A entidade reguladora é que definirá as tarifas e os critérios de reajuste. Deverá garantir também o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos. 5. Os usuários terão amplo acesso a informações sobre os serviços de saneamento básico prestados. Terão também acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 6. Se o titular (município ou Estado) cobrar pela concessão de um serviço de saneamento básico, ela não terá acesso a recursos orçamentários federais e a financiamento com recursos do FGTS e do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). 7. Os investimentos feitos pelas empresas de saneamento básico serão utilizados como créditos no pagamento da Cofins e do PIS/Pasep. 8. O FGTS poderá investir na aquisição de ações e debêntures de empresas de saneamento e de infra-estrutura.