Veja os reajustes de tarifas para o telefone De acordo com anúncio feito ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir de quinta-feira, as tarifas de longa distância nas ligações nacionais serão reajustadas em 11,92%, enquanto as ligações internacionais ficarão 3,74% mais caras. A conta média de assinante residencial terá aumento de 10,5%; a do assinante não-residencial, de 10,9%, e a do assinante-tronco - como PABX -, de 12%. A Embratel afirmou que vai repassar o índice total de reajuste para as tarifas mais baixas e diminuir o porcentual para as ligações mais caras.