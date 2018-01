Veja os riscos do dólar Momentos de crise são também hora de ganhar mais dinheiro. Para quem sabe, e aceita o risco. Uma questão de perfil do investidor. A maioria não aceita perdas, mas muitos se confundem nas crises. Por exemplo, é comum depois de altas fortes do dólar, por motivos de instabilidade, haver uma nova onda de compra de médios poupadores, que ficam com o medo do movimento continuar com força. O dólar fechou na última sexta-feira em quase R$ 1,85, a cotação mais alta desde 6 de janeiro. O mercado entende que o valor entre R$ 1,80 e R$ 1,85 é suficiente para que o País possa ter bom nível de exportação. O fato do preço já estar caro não quer dizer que a moeda não possa subir ainda mais. Quem comprar agora, para se proteger, deve lembrar que este preço já está caro. Mas o dólar pode ser comprado como proteção, no caso de quem dívida em dólar, ou quem vai viajar e tem receio de que a moeda norte-americana suba ainda mais. Lembrando que não estão descartadas novas altas, nem baixas. Para citar números mais recentes, em março o dólar chegou a custar R$ 1,73, já acumulando alta de quase 7% no período.