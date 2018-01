Veja perspectivas da Andima A Comissão de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima) divulgou hoje os novos cenários para a economia brasileira. Os números são revisados a cada dois meses. Confira a última análise: 2000 2001 Taxa nominal de juros 17,9% 15% Desvalorização cambial 5% 3,8% IPCA do IBGE 6,1% 4,4% IGP-M da FGV-RJ 6,7% 4,6% IPA industrial da FGV-RJ 7,1% 4,9% IPA agrícola 5,4% 4,6% Balança comercial US$ 2,5 bilhões US$ 4,7 bilhões