Veja pesquisa de juros do Procon O levantamento mensal das taxas de juros bancários feito pela Fundação Procon - SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, entre os dias 10 e 15 de maio, detectou que a taxa média mensal para o cheque especial foi de 9,20% ao mês. Em abril, a taxa estava em 9,24% - uma queda de 0,04 pontos percentuais. No caso do empréstimo pessoal, a pesquisa revelou uma taxa média de 4,55% ao mês. A queda foi de 0,01 ponto percentual em relação a abril. Os bancos que fizeram parte da pesquisa foram: Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Banco do Brasil, Bandeirantes, Banespa, BCN, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Mercantil Finasa SP, Nossa Caixa Nosso Banco, Real, Santander e Unibanco. Bancos têm diferenças entre taxas O banco com maior taxa de cheque especial é o Santander, que cobra 10,65% ao mês. A menor é oferecida pela Caixa Econômica Federal e Nossa Caixa Nosso Banco, 8,20% ao mês. Neste período, o único banco a promover redução foi o Banco do Brasil. A queda foi de 0,5 ponto porcentual - caiu de 8,90% para 8,40%. Para empréstimos pessoais, 5,85% ao mês é a maior taxa mensal e é cobrada pela Caixa Econômica Federal. O BBV oferece a menor taxa: 3,39% ao mês. O Unibanco, a Nossa Caixa Nosso Banco e o HSBC foram as instituições que promoveram as maiores quedas. No caso do Unibanco, a redução foi de 4,90% para 4,50% ao mês. A Nossa Caixa Nosso Banco alterou de 4,50% para 4,20% ao mês. Já o HSBC diminuiu de 4,95% para 4,70% ao mês. A Caixa Econômica Federa foi a única instituição a elevar os juros no empréstimo pessoal. O aumento foi de 4,65% para 5,85% ao mês. A pesquisa do Procon-SP revela que as taxas de juros para empréstimos continua em patamares muito elevados. Antes de entrar em uma operação de crédito, o consumidor deve avaliar se há realmente necessidade de se contratar o empréstimo. Se precisar usar, o consumidor deve optar por períodos mais curtos, para gastar menos com o pagamento dos juros. Veja no link abaixo mais informações sobre as operações de crédito.