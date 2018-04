Veja pesquisa de preço de gasolina no site da ANP A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou há pouco que divulga a partir desta noite em seu site na Internet (ver link) pesquisa diária de preços da gasolina e do diesel cobrados ao consumidor em 820 postos de oito capitais do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Segundo nota da agência, a pesquisa diária mostra valores coletados no dia anterior, com identificação dos preços máximos, médios e mínimos apurados, e a variação em relação aos preços médios cobrados pelos postos em dezembro do ano passado, antes da abertura do mercado em 1º de janeiro último. A agência alertou que, como a pesquisa é por amostragem, os menores preços registrados não representam necessariamente os mais baixos da cidade pesquisada, podendo existir valores menores que deverão ser incluídos na pesquisa semanal dos preços da ANP. Ainda de acordo com a nota da ANP, a pesquisa de preços tem como objetivos principais dar ampla divulgação ao consumidor das melhores alternativas de compra dos produtos e identificar eventuais infrações à ordem econômica que serão "prontamente encaminhadas" aos órgãos de defesa da concorrência - Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Recife teve a maior queda A cidade de Recife (PE) foi, entre oito capitais do País, a que registrou maior queda no preço da gasolina (-16,88%) entre dezembro e ontem. A menor redução ocorreu em Belo Horizonte (MG), de apenas 2,3%. Em São Paulo, a queda foi de 7,22%, com preço médio de R$ 1,579 por litro (mínimo de R$ 1,390 e máximo de R$ 1,899). Em dezembro, o preço médio da gasolina na capital paulista era de R$ 1,702. As demais capitais apresentaram as seguintes reduções de preços: Brasília (-10,95%), Curitiba (-6,65%), Porto Alegre (-6,41%), Rio de Janeiro (-6,48%) e Salvador (-7,95%).