Veja pesquisa de preços do material escolar Atente para a tabela de preços: PRODUTO MARCA PREÇO Artesco Papelivros Pauta Kalunga 1 bloco Sulfite com 500 folhas Chamex/Report R$ 10,33 R$ 9,50 R$ 9,80 R$ 6,69 ? Suzano Agenda do estudante 2001 Tilibra/Spiral - R$ 10,20 - R$ 2,08 Apontador com depósito Faber Castell R$ 0,77 R$ 1,20 R$ 0,90 R$ 15,59 caixa 25 unid Apontador simples Faber Castell R$ 0,14 R$ 0,30 R$ 0,50 R$ 7,16 caixa 25 unid Borracha branca Pelikan R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 0,40 R$ 3,41 ? caixa 40 unid ? Mercur Borracha branca com proteção plástica Faber Castell R$ 0,50 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 10,62 ? caixa 24 unid Caderno brochura 48 folhas Tilibra R$ 0,51 Sapeca R$ 0,60 R$ 0,90 capa mole R$ 3,08 pac. 10 unid - Pé de moleque Spiral Caderno brochura 48 folhas Foroni - R$ 1,00 R$ 1,90 capa dura - Caderno brochura 96 folhas Tilibra R$ 0,99 Sapeca R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 3,08 pac. 5 unid - Pé de moleque Spiral Caderno de desenho brochura Foroni - R$ 0,80 R$ 1,00 c/ espiral - Caderno de desenho brochura Tilibra - R$ 0,80 R$ 1,00 c/ espiral - Caderno universitário espiral 200 folhas ( 10 matérias) Foroni - R$ 4,50 capa mole - R$ 7,80 pac. 2 unid ? South Park Caderno universitário espiral 200 folhas (10 matérias) Tilibra R$ 8,95 Capa dura Classic R$ 4,50 R$ 5,30 - Caderno universitário espiral 96 folhas (1 matéria) Tilibra R$ 5,70 Barbie R$ 2,30 R$ 2,60 R$ 6,28 ? pac. 5 unid ? Imagem e Mensagem Caneta esferográfica BPS Pilot R$ 1,39 R$ 1,70 R$ 1,90 R$ 13,02 caixa 12 unid Caneta esferográfica cristal BIC R$ 0,37 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 12,75 caixa 50 unid Canetas hidrográficas 12 cores Faber Castell R$ 5,57 Disney R$ 6,50 R$ 3,90 R$ 13,68 caixa 3 unid Canetas hidrográficas 12 cores Pilot R$ 8,32 R$ 12,00 R$ 14,90 R$ 11,50 pac. 6 unid ? Happy Time Cola branca Tenaz Henkel/Loctite R$ 0,63 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 5,90 caixa 12 unid Cola em bastão Pritt R$ 2,25 R$ 2,30 R$ 2,20 peq. R$ 18,63 caixa 12 unid Compasso escolar sem tira linha Compactor - R$ 4,00 R$ 5,50 R$ 17,38 ? pac. 10 unid ? Hansa Compasso com tira linha Trident R$ 25,50 R$ 6,00 - R$ 21,48 ? pac. 10 unid ? Hansa Etiquetas auto adesivas com tarja e pautada Pimaco R$ 0,38 R$ 0,50 - R$ 1,580 ? pac. 30 unid Giz de cera 12 cores Acrilex R$ 0,64 - - R$ 6,66 ? pac. 12 unid Giz de cera 12 cores Faber Castell R$ 0,88 R$ 5,00 R$ 1,20 R$ 6,52 ? pac. 6 unid Jogo de esquadros de plástico Bandeirantes R$ 0,30 R$ 1,30 R$ 1,10 R$ 2,10 pac. 10 unid Lápis borracha Faber Castell R$ 0,45 R$ 0,90 R$ 1,10 R$ 7,11 caixa 12 unid Lápis de cor 12 cores grande Faber Castell R$ 4,22 R$ 6,00 R$ 4,90 R$ 4,09 pac. 1 unid Lápis de cor 12 cores grande Green Castle - R$ 3,00 - - Lápis preto nº 2 redondo Faber Castell R$ 0,21 R$ 0,30 R$ 0,25 R$ 23,40 caixa 144 unid Massa para modelar Faber Castell - - R$ 1,50 c/ 6 R$ 8,56 pac. 6 unid Massa para modelar Acrilex - R$ 1,00 Calac R$ 1,50 c/6 R$ 7,19 caixa 6 unid Minidicionário de língua portuguesa Aurélio Editora Nova Fronteira R$ 10,15 Melhoramentos R$ 17,80 - - Pasta polionda escolar 40mm Polionda - R$ 1,80 R$ 2,00 Pasta polionda escolar 55 mm Polionda R$ 1,32 R$ 2,00 R$ 2,90 R$ 5,06 pac. 5 unid Plástico transparente para encapar livros e cadernos ? 1 metro Contact R$ 2,40 R$ 2,50 R$ 2,90 R$ 21,40 ? 10m Pote de tinta guache (unidade) Acrilex R$ 2,42 R$ 0,40 R$ 0,40 R$ 3,59 caixa 1 unid Faber Castell Régua acrílica 30 cm Faber Castell - - - R$ 12,94 pac. 24 unid Régua plástica 30 cm Bandeirantes R$ 0,14 Cristal R$ 0,50 R$ 0,40 R$ 2,20 ? pac. 25 unid - Waleu Tesoura sem ponta Tramontina - - - R$ 35,47 caixa 12 unid Tesoura sem ponta Mundial R$ 3,41 R$ 5,00 R$ 5,90 - Kalunga - 0800-195566 Lapapel - 3872-4577 Pauta Papelaria - 3812-4261 Artesco Comercial e Papelaria - 5084-1599 ou 575-9650 Papelivros - 284-9417