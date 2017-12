Veja pesquisa de preços dos filtros solares Os filtros solares podem ser encontrados nas farmácias e drogarias em diversas disposições. Gel, spray, loção, óleo com hidrante ou com bronzeador são algumas das formas mais utilizadas pelos consumidores brasileiros. Alguns produtos dão proteção apenas contra os raios ultravioleta B (UVB) que são responsáveis pelas queimaduras e outros filtros dão maior proteção contra os raios ultravioleta A (UVA), causadores do câncer de pele. Poucos produtos possuem substâncias que protejam o consumidor contra os dois tipos de radiação solar. Confira a pesquisa de marcas e preços dos principais filtros solares à disposição no mercado: Filtros com Fator de Proteção Solar (FPS) 8 Marca Laboratório Preço* Coppertone Schering-Plough R$ 7,00 Total Bloc solar hidratante Total Bloc R$ 6,34 Total Bloc moderador Total Bloc R$ 6,14 Filtros com Fator de Proteção Solar (FPS) 15 Marca Laboratório Preço* Episol loção hidratante Schering-Plough R$ 16,00 Cetaphyl HT com hidratante Galderma R$ 27,00 Spray Autobronzante Clarins R$ 29,50 City Block Clinique R$ 38,00 Sundown Johnson & Johnson R$ 9,60 Nívea Nívea R$ 8,90 Filtros com Fator de Proteção Solar (FPS) 30 Marca Laboratório Preço* Episol loção hidratante Schering-Plough R$ 26,32 Helioblock T La Roche-Posay R$ 37,00 UV 30 Chistian Dior R$ 42,50 Coppertone Schering-Plough R$ 7,70 Sundown Johnson & Johnson R$ 12,25 Nívea Nívea R$ 11,90 Filtros com Fator de Proteção Solar (FPS) 50 Marca Laboratório Preço* Helioblock Stick La Roche-Posay R$ 16,00 Sundown Johnson & Johnson R$ 14,00 Episol loção hidratante Schering-Plough R$ 23,00 Protetores Labiais Marca Laboratório Preço* Aloe vera FPS 30 Banana Boat R$ 8,00 Sundown FPS 15 Johnson & Johnson R$ 6,30 Funky Fruit FPS 15 Banana Boat R$ 8,00 Stick FPS 30 Boticário R$ 10,00 Lip Therapy FPS 8 Vaseline R$ 5,63 Baton Protecteur FPS 30 Payot R$ 9,00 Bronze Soleil FPS 30 Bronze Soleil R$ 9,90 Drogaderma FPS 25 Drogaderma R$ 8,90 Spectraban bastão FPS 15 Stiefel R$ 11,77 * Preço médio encontrado em farmácias e drogarias.