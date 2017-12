Veja prazos do Imposto de Renda Vence sexta-feira a última parcela da 6ª cota do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) desse ano. Mesmo pago no prazo, o imposto terá correção de 6,6% sobre o valor original. Quem obteve rendimento de pessoa física ou do exterior acima de R$ 900,00 em agosto também deve fazer o recolhimento do carnê-leão até sexta-feira. Nesse dia vence ainda o imposto sobre o lucro tributável obtido com a venda de bens no mês passado. Donos de imóveis rurais Todos os contribuintes que possuem imóvel rural no País têm até sexta-feira para fazer a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR), sem multa. Esse também é o prazo para o pagamento da 1ª cota ou cota única do tributo. Quem não apresentar a declaração está sujeito à multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. A multa não pode ser inferior a R$ 50,00. Declaração A entrega pode ser por meio de disquete e formulário, nas unidades da Receita ou nos bancos autorizados. No caso de formulário, a apresentação pode ser feita também nos Correios ao custo de R$ 2,00. Existe ainda a opção de realizar a entrega pelo site da Receita (veja link abaixo). Restituição A Receita libera hoje um lote residual do IR referente ao exercício 1997. O valor será corrigido por 76,51%, correspondente à taxa Selic acumulada desde de maio de 1997.