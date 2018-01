Veja preços de mensalidades de escolas em SP As escolas de São Paulo já estão com as inscrições abertas para o ano letivo de 2002. Veja abaixo as datas, taxas de inscrição, preços das mensalidades, preços das matrículas, datas das provas de seleção e a infra-estrutura de alguns dos principais colégios e escolas da Capital. Colégio Bandeirantes O Colégio Bandeirantes é uma instituição de ensino fundada em 1934, que possui cursos no ensino fundamental da 5ª à 8ª séries e do ensino médio do primeiro ao terceiro ano. A partir do segundo ano do ensino médio, o aluno pode escolher em cursar ciências biológicas, exatas e humanas. O colégio conta com uma estrutura com biblioteca, laboratórios e atividades culturais, como sessões de cinema, acampamentos e projetos sociais e educacionais. A inscrição para o processo seletivo para entra no Colégio Bandeirantes vai até o dia 18 de outubro. O candidato passa por uma prova de português, inglês e matemática no dia 20 de outubro. O custo da inscrição é de R$ 100,00. Telefone para informações: (0xx11) 5087-3500 Colégio Dante Alighieri O Colégio Dante Alighieri possui cursos de educação infantil (maternal, jardim e pré), ensino fundamental (1ª a 8ª série) e ensino médio (1º ao 3º ano). O colégio possui gráfica própria, biblioteca, sala de estudo e pesquisa e centro de pesquisa multimídia. O Dante Alighieri também promove todos os anos olimpíadas de geografia, matemática, química e ciências entre seus alunos. As inscrições para o teste de ingresso no colégio vão até o dia 12 de dezembro. Os candidatos realizam a prova no dia 14 de dezembro. A taxa para o teste é de R$ 25,00. A matrícula para todas as série é de R$ 220,00. Telefone para informações: (0xx11) 287-7411 Colégio Guilherme Dumont Vilares O Colégio Guilherme Dumont Vilares tem duas unidades no Morumbi, zona Sul, possui laboratórios de informática, laboratórios científicos, quadras poliesportivas, biblioteca, anfiteatro, playground, ateliê de artes plásticas, laboratórios de línguas e laboratório de robótica. As matrículas estão abertas para educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 26 de outubro. A taxa para o teste de seleção é de R$ 10,00. O candidato realizará avaliações de matemática, português e redação. Telefone para informações: (0xx11) 3743-5531. Colégio Marista Arquidiocesano Os cursos oferecidos pelo Arquidiocesano em 2002 serão os seguintes: educação infantil (matutino, vespertino e integral), 1ª à 5ª série do ensino fundamental (vespertino), 6ª à 8ª série (matutino) e 1ª série do ensino médio (matutino). Não há data limite para as inscrições. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para jardim I e II, e de R$ 60,00 do pré em diante. Telefone para informações: (0xx11) 5081-8523 Colégio Objetivo O Colégio Objetivo possui uma série de unidades em São Paulo e tem uma infra estrutura com atividades artísticas, visuais, de dança e de teatro, laboratórios, bibliotecas, coral, oficinas de literatura e de artes cênicas, galeria de arte, festivais internos esportivos e culturais. O colégio possui cursos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As inscrições para o ano 2002 já estão abertas e não há data limite. Telefone para informações: (0xx11) 3170-3796. Colégio Pio XII O Colégio Pio XII oferece laboratórios de física, química, biologia, informática, multimídia e de línguas, sala de arte, de orientação educacional, bale, capela, bosque playground, estação meteorológica, museu de mineralogia, horta, galinheiro, quadras poliesportivas, pista de cooper, campo de futebol e sala de ginástica. As inscrições para o teste de avaliação estão abertas até o dia 6 de novembro. O teste será realizado no dia 7 de novembro e custa R$ 50,00. Telefone para informações: (0xx11) 3759-5050. Colégio Rio Branco O Colégio Rio Branco oferece os cursos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio nos períodos da manhã e tarde em suas duas unidades: Granja Viana e Higienopólis. O colégio tem laboratórios, biblioteca, sala de produção pedagógica, coral e sala de esportes. Na área esportiva, possui piscinas, sala de judô, quadras poliesportivas, pista de atletismo e campo de futebol. As inscrições para o teste de seleção vão até o dia 8 de novembro. O candidato realiza a prova no dia 10 de novembro. O teste de seleção custa R$ 53,00. Telefone para informações: (0xx11) 3662-2900. Colégio São Judas Tadeu Localizado na Mooca, zona Leste de São Paulo, o Colégio São Judas Tadeu possui cursos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O colégio oferece laboratórios científicos e de informática, jardinagem, brinquedoteca, piscinas, dança, judô, quadras poliesportivas, educação ambiental e auditório. O colegial é técnico é o aluno pode optar por cursos como: administração, contabilidade, edificações, eletrônica, eletrotécnica, marketing, mecânica, patologia clínica, processamento de dados, publicidade, química, telecomunicação e tradutor-intérprete. As matrículas estão abertas até o dia 16 de novembro. O colégio cobra R$ 100,00 de reserva de matrícula que são abatidos depois na primeira mensalidade. Telefone para informações: (0xx11) 6605-6422. Mackenzie O Mackenzie possui duas unidades, São Paulo e Tamboré, com uma infra-estrutura de laboratório de informática, laboratórios científicos, quadras poliesportivas e bibliotecas. O colégio oferece cursos de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O candidato a ingresso no ensino médio é submetido a avaliação através de prova escrita de português e matemática. As inscrições estão abertas até o final de outubro. Telefone para informações: (0xx11) 3236-8758. Veja no quadro o valor das mensalidades dos colégios e escolas citados acima Escola Escola Infantil Fundamental Médio Colégio Bandeirantes - R$ 781,00 R$ 850,00 Colégio Dante Alighieri R$ 564,00 R$ 564,00 R$ 691,00 Colégio Guilherme Dumont Vilares R$ 417,00 R$ 422,00 R$ 543,00 Colégio Marista Arquidiocesano R$ 518,00 R$ 534,00 R$ 685,00 Colégio Objetivo R$ 409,80 * R$ 529,00 ** R$ 710,00 *** Colégio Pio XII R$ 533,84 R$ 560,00 R$ 862,00 Colégio Rio Branco R$ 456,00 R$ 526,00 R$ 701,00 Colégio São Judas Tadeu R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 346,00 Mackenzie R$ 495,00 R$ 551,00 R$ 577,00 *Objetivo - Unidade Teodoro Sampaio **Objetivo - Unidade Tatuapé ***Objetivo - Unidade Paulista