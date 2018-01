Veja preços de passagens aéreas para o exterior Veja abaixo tabela completa com os preços passagens nos principais destinos oferecidos por todas as companhias que realizam vôos internacionais no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os valores listados são os preços mais baixos para os trechos pesquisados na baixa temporada, com embarque em São Paulo, sem considerar taxas. Os dados são de responsabilidade das companhias aéreas e podem ser alterados sem aviso prévio. Companhia Aérea Principais destinos Preço na alta temporada* (US$) Preço na baixa temporada* (US$) Preço na temporada intermediária (US$) Aeroflot Moscou Túnis Suspenso por tempo indeterminado suspenso por tempo indeterminado suspenso por tempo indeterminado Aerolíneas Argentinas Buenos Aires 346 (preço válido para todos os dias da semana) Até 18/02 274 (preço válido para todos os dias da semana) 19/02 a 05/04 Aeromexico Cancun 966 (preço válido para todos os dias da semana) Até 23/02 833 (preço válido para todos os dias da semana) 24/02 a 24/06 Cidado México 933 (preço válido para todos os dias da semana) Até 23/02 787 (preço válido para todos os dias da semana) 24/02 a 24/06 Air France Paris 976 (seg. a quin.) 1011 (sex. a dom.) Até 27/04 1.035 (seg. a quin.) 1.070 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Alitalia Roma e Milão 976 (seg. a quin.) 1011 (sex. a dom.) Até 27/04 1035 (seg. a quin.) 1070 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 American Airlines Miami 720 (seg. a quin.) 790 (sex. a dom.) Até 25/06 Dallas 1067 (seg. a quin.) 1129 (sex. a Dom.) Até 25/06 Nova York 840 (seg. a quin.) 906 (sex. a Dom.) Até 25/06 ANA ? All Nippon Airways A companhia indica duas agências para a compra passagens: Preços promocionais independentes da temporada: Princess Travel Tóquio US$ 1463 Nikkey Travel Tóquio US$ 1580 Avianca Caracas Aruba 853 (Preço válido para todos os dias da semana) Até 18/02 689 (Preço válido para todos os dias da semana) 19/02 a Até 22/06 PROMOÇÃO: 520 (Preço válido para todos os dias da semana) 1º fev a 24/06 British Airways Londres 976 (seg. e quin.) 1026 (sex. a dom.) Até 27/04 1035 (seg. e quin.) 1085 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Canadian Airlines Toronto 1258 (todos os dias da semana) 21/02 a 25/02 alta carnaval 852 (todos os dias da semana) 25/01 a 20/02 852 (todos os dias da semana) 26/02 a 24/06 -- Continental Nova York 840 (dom. a quin.) 906 (sex. e sáb.) Até 24/06 Houston 1016 (dom. a quin.) 1067 (sex. e sáb.) Até 24/06 Copa Airlines Panamá 729 (Preço válido para todos os dias da semana) Até 23/02 579 (Preço válido para todos os dias da semana) Até final junho. PROMOÇÃO: A companhia está utilizando valor baixa no período alta. A promoção é válida para viagens com retorno até dia 31/03 Cubana Havana 820 (vôos só aos sábados) Até 24/02 720 (vôos só aos sábados) 03/03 até Final junho Delta Air Lines Atlanta 806 (dom. a quin.) 861 (sex. e sáb.) Até 24/06 Ibéria Madri 823 (seg. a quin.) 858 (sex. a dom.) Até 27/04 873 (seg. a quin.) 908 (sex. a dom.) 28/04 a 23/06 JAL ? Japan Airlines Tóquio 2043 Até 24/06 Nova York 680 (seg. a quin.) 740 (sex. a dom.) Até 22/6 KLM Amsterdã 976 (seg. a quin.) 1011 (sex. a dom.) 29/01 a 27/04 1035 (seg. a quin.) 1070 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Korean Airlines Seul 1708 (preço válido para todos os dias da semana Até 24/06 Lanchile Santiago 542 (preço válido para todos os dias da semana) Até 18/02 465 (preço válido para todos os dias da semana) 19/02 a 22/06 LAB ? Lloyd Aereo Boliviano Santa Cruz La Sierra 342 (preço válido para todos os dias da semana) Até 31/01 288 (preço válido para todos os dias da semana) 01/02 a 14/06 Lufthansa Frankfurt 1290 (seg. a quin.) 1330 (sex. a dom.) Até 29/01 976 (seg. a quin.) 1083 (sex. a dom.) 30/01 a 27/04 1035 (seg. a quin.) 1147 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Pluna Uruguai 409 Até 18/02 409 06/04 a 15/04, alta de semana santa 349 19/02 a 05/04 349 16/04 a 22/06 South African Airways Joanesburgo 1329 (preço válido para todos os dias da semana) Até 21/02 1197 (preço válido para todos os dias da semana) Até 30/06 SAS Copenhague 989 Até 27/04 Spanair Madri 823 (seg. a quin.) 858 (sex. a dom.) Até 27/04 910 (seg. a quin.) 947 (sex. a Dom.) 28/04 a 22/06 Swissair Zurique 1290 (seg. a quin.) 1329 (sex. a dom.) Até 29/01 977 (seg. a quin.) 1011 (sex. a dom.) 30/01 a 27/04 1035 (seg. a quin.) 1070 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Taca Peru Lima 683 (Preço válido para todos os dias da semana) Até 18/02 549 (Preço válido para todos os dias da semana) 19/02 a 22/06 PROMOÇÃO: A companhia está utilizando valor baixa no período alta. TAM Miami 720 (seg. a quin.) 790 (sex. a dom.) Até 24/06 Paris 976 (seg. a quin.) 1111 (sex. a dom.) Até 27/04 TAP Lisboa 823 (seg. a quin.) 858 (sex. a dom.) Até 27/04 873 (seg. a quin.) 908 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Transbrasil Lisboa 823 (seg. a quin.) 858 (sex. a dom.) Até 27/04 Miami 630 (seg. a quin.) 690 (sex. a dom.) Até 24/06 United Airlines Nova York 840 (dom. a quin.) 906 (sex. e sáb.) Até 24/06 Miami 720 (dom. a quin.) 1090 (sex. e sáb.) Até 24/06 Chicago 1022 (dom. a quin.) 1059 (sex. e sáb.) Até 24/06 Varig Buenos Aires 346 (preço válido para todos os dias da semana) Até 18/02 346 (preço válido para todos os dias da semana) 05/04 a 12/04 274 (preço válido para todos os dias da semana) 19/02 a 05/04 274 (preço válido para todos os dias da semana) 13/04 a 22/06 Paris 1018 (seg. a quin.) 1081 (sex. a dom.) Até 27/04 1080 (seg. a quin.) 1147 (sex. a dom.) 28/04 a 22/06 Nova York 849 (seg. a quin.) 923 (sex. a dom.) Até 24/06 Contatos: Aeroflot (11) 231-2011; Aerolíneas Argentinas (11) 214-6022 ou (21) 292-4231; Aeromexico (11) 253-3888; Air France (11) 3049-0909; Alitalia (11) 257-1022 ou (21) 524-2544; American Airlines 0800-124001 ou (11) 214-4000; Avianca 257-6511; British Airways (11) 3145-9700; Canadian Airlines (11) 259-9066 ou (21) 220-5343; Continental 0800-554777; Copa Airlines 3156-2707; Cubana (11) 214-4571; Delta Air Lines 0800-221121; Ibéria (11) 258-5333 ou (21) 220-3059; JAL - Japan Airlines (11) 251-5222; KLM 0800-231818; Korean Airlines (11) 3106-7165; Lanchile (11) 259-2900; Lloyd Aereo Boliviano - LAB 0800-118111; Lufthansa (11) 3048-5800 ou (21) 217- 6111; Nikkey Travel 3274-6000; Pluna 0800-118881; Princess Travel 3272-9277; SAA - South African Airways (11) 3065-5115; Scandinavian Air - SAS 0800-550002; Spanair (11) 259- 4300 ou (21) 544-6779; Swissair (11) 251-4000 ou (21) 297-5177; Taca Peru 214-4922; TAM 0800-123100; TAP (11) 255-5366; Transbrasil (11) 5072-4000; United Airlines (11) 3145-4200; Varig 0800-997000 ou 5091-7000.