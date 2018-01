Veja quais são os papéis mais recomendados Nesta semana, a principal recomendação de compra da corretora Prosper vai para as ações preferenciais tipo A (PNA, sem direito a voto) da CRT Celular, com preço-alvo de R$ 985,00 - sem data prevista para que essa meta seja atingida - e potencial de valorização de 22,5%. O analista Gustavo Alcântara afirmou que a empresa, uma das controladas da Telefónica no Brasil, deve se beneficiar com a parceria entre o grupo espanhol e a Portugal Telecom para a atuação no país. A Prosper também recomenda o investimento nas ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Brasil Telecom Participações (antiga Telepar), com preço-alvo de R$ 27,50 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. De acordo com Alcântara, os papéis da Brasil Telecom Participações, ao contrário, podem subir cerca de 43% nos próximos 12 meses, segundo o analista. Na lista de principais recomendações do Unibanco estão os papéis preferenciais da Gerdau, com preço-alvo de R$ 30,00 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. A Indosuez W. I. Carr elevou o preço-alvo para Usiminas PNA de R$ 13,90 para R$ 14,00 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. A alteração ocorreu devido a uma atualização do modelo de cálculo.