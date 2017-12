Veja regras para fundos de privatização O optante do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderá participar do leilão das ações excedentes da Petrobras por meio da compra de cotas de um Fundo Mútuo de Privatização (FMP) ou de um clube de investimentos. Ele poderá usar até 50% do seu saldo nas contas vinculadas ativas e inativas. A inscrição para a participação no leilão poderá ser feita assim que os bancos oferecerem os FMPs e clubes de investimentos. Valor mínimo de aplicação e período de investimento O valor mínimo que os bancos aceitarão para aplicação será de R$ 300. O dinheiro do FGTS deverá permanecer no fundo inicial por um período mínimo de seis meses. Depois desse período, o optante poderá migrar para outro fundo de investimento ou mesmo trocar de administrador. O dinheiro só poderá retornar à conta vinculada do FGTS após 12 meses de aplicação. Cumprido o prazo mínimo de permanência, em caso de desistência da aplicação, o dinheiro retornará à conta vinculada do FGTS. Desconto na compra das ações e "taxa de resgate" Todo investidor, optante ou não do FGTS, poderá escolher pela aquisição da compra de ações com um desconto de 20%. Nesse caso, o investidor deverá permanecer na aplicação por um período de 12 meses. Se sair antes, arcará com a "taxa de resgate". Para quem ficar por até seis meses, a taxa será de 20%, ou seja, o desconto para a compra das ações é devolvido integralmente. Para resgates entre 6 e 12 meses, a taxa de resgate é de 10%, metade do desconto obtido na compra das ações. Regra para resgate No caso da utilização do FGTS, ao longo de toda a aplicação, os recursos só poderão ser sacados pelos motivos previstos na legislação: demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, tratamento de câncer, do titular e dependente, e de Aids do titular. Mesmo nesses casos há perda do desconto, se o saque ocorrer antes de 6 ou 12 meses Investimento em ações da Petrobras também permite recursos próprios O investidor poderá adquirir as ações com recursos próprios diretamente por meio de bancos e corretoras. Nesse caso, a aplicação mínima será de R$ 5 mil e a máxima, de R$ 200 mil. Também haverá desconto de 20% para a compra dos papéis. A regra para a taxa de resgate é a mesma dos fundos que receberão recursos do FGTS.