Veja roteiro de viagens para o final do ano Quem pretende viajar durante a época de réveillon e Natal deve se apressar para garantir sua passagem para roteiros nacionais e internacionais, ou reservar sua vaga em hotéis-fazenda e spas. O turista deve preparar também o bolso, pois os pacotes nacionais estão com os preços mais caros por se tratar de alta temporada. Já os preços dos pacotes internacionais acompanham a disparada do dólar. Por esses motivos, os especialistas em defesa do consumidor recomendam a pesquisa de preços e a compra com antecedência, atitudes que podem significar uma boa economia. As agências de ecoturismo oferecem pacotes para as pessoas que querem conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza. Os hotéis-fazenda também são opções para quem pretende desfrutar o clima tranqüilo da natureza e do campo durante as festas de final de ano. Com uma infra-estrutura voltada para o lazer e o descanso, os hotéis oferecem diárias a partir de R$ 240,00. Para quem deseja entrar em forma e cuidar da saúde durante as festas de final de ano, os spas oferecem toda a infra-estrutura para quem pretende realizar tratamentos estéticos e de emagrecimento. Além das atividades físicas e tratamentos médicos, os spas oferecem alguns tratamentos alternativos e estéticos que nem sempre estão inclusos em contrato. Confira os spas que ainda possuem vagas para o período de Natal e réveillon. Não deixe de conferir também os roteiros nacionais e internacionais. Cidades do Nordeste são os destaques dos destinos nacionais, com roteiros que custam a partir de R$ 868,00. Já entre os roteiros internacionais, os destaques são os roteiros para Paris (França), Buenos Aires (Argentina) e Sydney (Austrália). Confira nas matérias seguintes muitas dicas de viagens. Roteiros de ecoturismo para o final do ano Viaje para o campo durante as festas de fim de ano Spa é opção para entrar em forma neste final de ano Roteiros nacionais e internacionais para o réveillon Cuidados na contratação de pacotes turísticos.