Veja se é hora de trocar de fundo É de praxe. É só o fundo de investimento de renda fixa dar quota negativa que o quotista já pensa logo em sair correndo da aplicação. Os fundos pós-fixados são os mais indicados para momentos de turbulência. Como acompanham o movimento dos juros, trazem menor risco para o investidor. Desde que, é claro, o administrador tenha respeitado o regulamento do fundo. Veja link abaixo sobre os cuidados a ter com o investimento em fundos para entender quando reclamar da gestão. Veja então as dicas abaixo para saber se é momento ou não de trocar de fundo. 1 - Quem está com o dinheiro no fundo prefixado há mais de 30 dias, e quer diminuir seu risco, deve mudar para o pós-fixado (DI). Não esqueça de contar como custo da troca o pagamento de uma CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) a mais, porque, para trocar de investimento, o dinheiro precisa dar uma passeada pela conta corrente. 2 - Quem ainda não completou o prazo de 30 dias precisa pensar com muito cuidado. Saques antes de 30 dias estão tributados pelo IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), com alíquotas mais pesadas quanto mais curto o prazo do investimento. Se o fundo prefixado já está perdendo valor - por conta desta alta dos juros - e o investidor ainda paga IOF, Imposto de Renda e o custo da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), pode ser que a troca cause um prejuízo expressivo. Peça ajuda ao gerente do banco para estudar seu caso antes de decidir pela troca, para avaliar todas as perdas. 3 - O quadro dos juros pode se reverter a qualquer momento. Assim como os juros estão subindo agora, podem voltar a recuar se as expectativas forem alteradas. Neste caso, uma saída precipitada do fundo de renda fixa prefixado pode causar frustrações. Por isso pense bem. Se a opção for por segurança, o pós-fixado DI é o melhor. Mas, neste caso, o investidor deve entender que quem escolhe segurança deve estar disposto a perder rentabilidade, se for necessário. Veja a Cartilha de Fundos, para entender melhor os riscos das aplicações prefixadas, e a cobrança de IOF nas aplicações até 30 dias.