Veja: seguro na Internet Um site para a comercialização de seguros de automóveis está sendo lançado, por meio de uma parceria entre a Torre Corretora de Seguros e a Unibanco Seguros. No site da Torre, é possível fazer o cálculo do seguro do veículo, evitando perdas com roubo, incêndio e colisão. O cliente terá a opção de montar seu próprio "pacote" de coberturas e determinar seus valores. Os internautas de 14 a 70 anos de idade que se cadastrarem no site, mesmo sem contratar o serviço, poderão ser sorteados e ganhar o Toda Sorte. Trata-se de um seguro de acidentes pessoais que oferece cobertura de R$ 10 mil em caso de morte ou invalidez permanente por acidente. O segurado concorrerá, toda semana, durante um ano, a um sorteio da loteria federal no valor de R$ 10 mil.