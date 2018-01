Veja tipos de benefício da previdência privada Os benefícios da previdência privada podem ser recebidos de diversas formas. O participante pode optar por receber o dinheiro de uma única vez, ou como renda mensal temporária, ou ainda na forma de uma renda vitalícia. No caso de renda (vitalícia ou não), os benefícios podem incluir pensão para os dependentes, ou outras coberturas para os riscos de morte ou invalidez do titular. Previdência privada também oferece seguros Os planos e fundos de previdência privada muitas vezes trazem associados seguros com diversas coberturas de risco. Eles têm como objetivo proteger o participante ou beneficiário (esposa, filhos etc.). As formas mais comuns são o pecúlio (pagamento único de uma quantia ao beneficiário, no caso de falecimento do participante), a cobertura contra invalidez (renda vitalícia ao participante, no caso de invalidez) e a pensão (renda vitalícia ou temporária), para um ou mais beneficiários, no caso de falecimento do participante. Também é possível contratar outras formas de seguro, como o custeio da educação dos filhos em caso de morte do participante. Todas estas coberturas devem ser contratadas separadamente, não integrando o plano básico. Para outras informações relacionadas à previdência privada, consulte o link abaixo.