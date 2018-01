Veja todos os detalhes da operação Telesp A partir de quinta-feira o Bradesco começa a atender os acionistas da Telesp interessados em fazer a troca das ações por Brazilian Depositary Receipts (BDR). Trata-se de um recibo que será negociado na Bolsa de São Paulo e tem como garantia (lastro) as ações da Telefónica, negociadas na Bolsa de Madri. A troca não é obrigatória. BBV, Real, Santander e Banespa também prestarão o serviço, mas somente para clientes. Além dos investidores que adquiriram o papel diretamente, como opção de aplicação, proprietários de Planos de Expansão podem ter ações da Telesp. Vale lembrar que o comprador original da linha detém ações, ainda que tenha vendido o telefone. Na prática, as ações da Telesp estão dentro das ações Telebrás, que se transformaram em Recibo da Telebrás, após a privatização do sistema. Para fazer a troca da parcela de Telesp que está embutida nos papéis de Telebrás por BDR, o investidor teria de pedir o desmembramento das ações. Dependendo do caso, a quantia de ações da Telesp embutidas no Recibo de Telebrás pode não ser suficiente para trocar por BDR. Analistas dizem que normalmente nesses casos estão envolvidas quantias pequenas e não valeria a pena fazer o desmembramento. Tudo indica que aí poderia ser melhor aguardar a recuperação do mercado e vender o recibo como um todo. Perspectivas para quem optar pelo BDR Para quem tem ações da Telesp há três opções: trocar essas ações pelo BDR; ficar com o papel de Telesp; vender as ações da Telesp ao longo de junho, quando termina prazo final para decisão de troca ou não. Haverá vantagem em trocar Telesp por BDR se a Telefónica conseguir efetuar de modo satisfatório a operação de troca dos papéis. Nesse caso, o BDR tende a ser um papel melhor que as ações da Telesp. É que nessa hipótese a Telesp perde parte da sua boa liquidez, ou seja, da facilidade de venda. Isso tende a afetar negativamente o valor da ação. Outra vantagem na troca é que o investidor terá em mãos o papel de uma grande empresa, com potencial de valorização. Mas há também desvantagem. O investidor vai ficar de posse do papel de uma empresa estrangeira e terá mais dificuldades para acompanhar o desempenho da empresa e tomar decisões sobre o investimento. Além disso, o BDR não será uma ação do IBovespa, o que de certa forma reduz sua visibilidade e liquidez. Caso a operação de troca não seja um sucesso, o BDR poderá ser papel sem muita liquidez O BDR também tem menor potencial de valorização que a atual Telesp, e isso prejudica quem fizer a troca no caso de a operação de troca não ser bem-sucedida. Perspectivas para quem optar pela ação da Telesp Quanto às vantagens de ficar com as ações da Telesp é que o papel poderá ser mais rentável que o BDR, mas somente se não houver adesão maciça à troca pelo BDR e o papel continuar no IBovespa, sem perda expressiva de liquidez, ou seja, de facilidade de negociação. O lado complicado disso tudo é que essa é uma situação da qual o investidor só terá uma idéia ao longo de junho, e mais perto do fim do mês. Analistas dizem que a expectativa é que a troca seja bem-sucedida. As desvantagens de ficar com o papel da Telesp é que se a operação de troca for um sucesso e o papel perder a liquidez seu preço tende a sofrer um deságio, por conta da falta de liquidez. Analistas dizem que papel pode virar "mico". A principal desvantagem de vender o papel antes da troca é que as cotações caíram muito ultimamente. E é difícil dizer como será seu desempenho, mesmo que a bolsa entre em fase de recuperação. Veja como será a operação de troca Supondo que o acionista opte pela troca, será possível manifestar sua decisão de 1.º a 30 de junho, nas agências dos bancos Bradesco e nestes bancos, para clientes, BBV, Real, Santander e Banespa. A cada 46 lotes de mil ações Telesp ordinárias - ON, com direito a voto - o investidor receberá 36 BDRs; a cada 37 lotes de mil ações de Telesp preferenciais - PN, sem direito a voto - corresponderão 48 BDRs. Será feita também a troca de ações da Tele Sudeste-Celular por BDR: a cada 54 lotes de mil ações ON corresponderão 12 BDRs; a cada 55 lotes de mil ações PN, 24 BDRs. Se o acionista não tiver papéis da Telesp em número suficiente para trocar por BDR, nesse caso, por falta de mercado fracionário, os bancos credenciados deverão oferecer duas opções ao investidor. A primeira é que o acionista compre mais ações de Telesp em quantidade suficiente para completar a troca por BDR. Outra opção é solicitar a troca dos papéis que possui. Nesse caso, a opção significará também uma venda, porque o banco reunirá as suas ações com as de outros investidores em quantidades necessárias para fazer a troca, venderá os BDRs na Bolsa de Madri e dividirá o valor obtido de forma proporcional entre os investidores. Quem optar pelos BDRs poderá negociá-los no futuro na Bolsa de São Paulo (Bovespa). Caso decida vender os papéis de Telesp antes da troca, o acionista deve procurar um dos bancos credenciados - HSBC, Itaú, Banespa, Real, Banco do Brasil, Unibanco e Bradesco - ou uma corretora independente.