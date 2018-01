Veja: TRD, DER, Poupança e Dólar Contratos atualizados pela Taxa Referencial (TR) que tenham o valor da prestação expresso em quantidades de TRD devem ser atualizados pela multiplicação da quantidade de Taxa Referencial Diária (TRD) pelo fator da data do vencimento, desde que o pagamento seja feito dentro do prazo. Para pagamento a ser efetuado hoje, multiplique pelo fator 0,00999170. Aplicações Segundo o Banco Central, a Taxa Básica Financeira (TBF) do dia 12 foi de 1,1722%; e dia 13, de 1,1714%. Os Depósitos Especiais Remunerados (DER) corrigidos pela TBF cheia terão rendimento no primeiro período de 30 dias, após o desconto do Imposto de Renda de 20% sobre a remuneração de 0,9378% e de 0 9371%, respectivamente. As cadernetas que aniversariam hoje, dia 17, terão rendimento creditado de 0,6102%. Ainda segundo o Banco Central, as cadernetas abertas no dia 12 terão rendimento de 0,6116%; e no dia 13, de 0,6108%, somente para crédito em novembro. Dólar O dólar comercial oficial de ontem, definido pelo Banco Central a partir da média dos negócios realizados no dia, foi de R$ 1,8704, com baixa de 0,32%.