Veja valor da contribuição à Previdência Os contribuintes individuais ou facultativos, como empresários, autônomos e donas de casa, que contribuem pelo salário mínimo para a Previdência Social, deverão recolher, em maio, R$ 30,00 para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em junho, o valor a ser recolhido é de R$ 30,20. Os dois valores correspondem a 20% do salário de contribuição (R$ 151,00). Porém, como o novo salário mínimo entrou em vigor no dia 3 de abril, foram descontados os dois primeiros dias do mês para fins do recolhimento feito em maio. Para os trabalhadores com carteira assinada, inclusive o doméstico, e os trabalhadores avulsos que contribuem por um benefício de até três salários mínimos, os valores a serem recolhidos em maio e junho também serão diferentes. O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a empresas por meio do Órgao Gestor de Mão-de-Obra. Os contribuintes individuais, os facultativos e os domésticos deverão recolher a contribuição previdenciária referente ao mês de abril até dia 15 de maio. As empresas, responsáveis pelo recolhimento da contribuição previdenciária de seus trabalhadores, têm até o dia 2 de cada mês para fazer o recolhimento referente ao mês anterior. O pagamento, tanto das empresas quanto dos contribuintes, deve ser feito pela Guia de Previdência Social (GPS).