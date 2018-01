Velloso: Aumento do mínimo terá impacto de R$ 6 bi ao ano O aumento do salário mínimo para R$ 380 terá um impacto de R$ 6 bilhões para a União, de acordo com cálculos do especialista em contas públicas Raul Velloso. Esse cálculo, segundo ele, exclui os gastos dos municípios. Em entrevista à Agência Estado, Velloso explicou que esse impacto será prejudicial para as contas do governo. Além disso poderá acarretar em um aumento da inflação. Isso porque, com mais recursos no mercado, a tendência é de aumento do consumo. Para Velloso, o mínimo de R$ 380, que passa a vigorar a partir de 1º de abril, representa uma "injeção de demanda na veia de bens e serviços". "Não precisamos de pressão de demanda de consumo, mas sim de investimentos", afirmou. Segundo o especialista, qualquer aumento nesse sentido acaba sendo uma pressão adicional para a inflação e pode interferir na política dos juros. "Se o governo começa a dar sinais de gastos adicionais o BC (Banco Central) certamente vai ser mais cauteloso na trajetória de taxas de juros". Para Velloso, o aumento do mínimo não deverá alterar as projeções para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007, mas sim para os anos seguintes. Velloso acredita que o crescimento para o próximo ano deva ficar em torno de R$ 2%, 2,5% ou no máximo 2,7%, que foi a média dos últimos anos. Reforma tributária O especialista em contas públicas disse ainda não acreditar que a reforma tributária seja feita em 2007. "A reforma tributária passou a ser um sonho de uma noite de verão", disse em entrevista ao Broadcast Ao Vivo. Velloso disse que o governo não está dando os passos necessários na área do gasto e que por isso dificilmente conseguirá crescer 5% ou mais nos próximos anos, como espera o governo. Ele se mostrou cético, inclusive, com relação ao pacote de medidas que deverá ser anunciado pelo governo por volta do dia 15 de janeiro e que visa destravar o crescimento do País. "É muito difícil saber o que vem. Mas a sensação é de que na área do gasto vai vir muito pouco", avaliou. "Preferia um corte generalizado de impostos fundamentado em corte de gastos", acrescentou o especialista. Por outro lado, Velloso descarta uma crise fiscal em 2007, graças ao cenário externo positivo e à queda dos juros. "Não há indício de crise fiscal em 2007", afirmou.