Vem aí o remédio "genérico de marca" Os grandes laboratórios farmacêuticos que estão perdendo espaço para os medicamentos genéricos preparam um contra-ataque. Eles, que são donos das marcas próprias, também vão ter os seus próprios genéricos. Esta seria uma reação dos laboratórios à boa aceitação que os genéricos estão tendo no Brasil. As vendas desta categoria de medicamentos tem crescido, enquato o mercado brasileiro de remédios retraiu no último ano. Leia mais no Jornal da Tarde