V&M do Brasil firma o maior acordo mundial de venda de CO2 A V&M do Brasil (ex-Mannesmann S.A.), anuncia, na próxima segunda-feira, o maior acordo mundial de venda de crédito de carbono já firmado sob o amparo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism - CDM), do Protocolo de Kyoto. A empresa assinou uma carta de intenções com o INCaF (IFC-Netherlands Carbon Facility), órgão do Banco Mundial, que irá assegurar suporte de longo prazo para o projeto, através da venda de 5 milhões de toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2eq), por um valor total de ? 15 milhões. Além disso, será assinado um acordo para venda de 400 mil toneladas de CO2eq com a Toyota Tsusho Corporation. O projeto é baseado em investimentos para assegurar o fornecimento de carvão vegetal produzido de modo sustentável. Desse modo será evitada a utilização de carvão mineral para produção de aço em larga escala, permitindo a redução de aproximadamente 21 milhões de toneladas de CO2eq na atmosfera durante os próximos 21 anos. A proposta será assinada no Palácio da Liberdade, no dia 4 de fevereiro, às 19 horas, com as presenças do Governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), de representantes do IFC (International Finance Corporation), do Presidente da V&M do Brasil, Marco Antônio Castello Branco, do Presidente da Toyota Tsusho Brasil e do Presidente da EcoSecurities. O detalhamento do acordo será feito na segunda-feira, durante entrevista coletiva concedida na Usina Barreiro da V&M.