VEM nega paralisação de funcionários O presidente da Varig Engenharia e Manutenção (VEM), Evandro Oliveira, negou hoje especulações sobre paralisação de funcionários da companhia no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Segundo ele, há movimento na porta da empresa de empregados nas duas cidades que estão ouvindo reivindicações de sindicalistas, mas os funcionários estão trabalhando normalmente. A presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Selma Balbino, havia informado que a VEM não teria pagado reajustes de convenções coletivas de trabalhos de 2004 (5,8%) e dezembro de 2005 (6%). Oliveira, no entanto, afirma que após negociação com os trabalhadores, a VEM decidiu pagar um reajuste de 12,15% a partir de janeiro. Segundo ele, o porcentual é referente à recomposição da inflação e foi calculado com base nos reajustes de 5,8% de 2004 e 6% de dezembro de 2005. O que ficou faltando, diz o executivo, é pagar o reajuste de 5,8% em cima dos salários referentes ao período de cerca de um ano, já que em 2004 esse porcentual não foi reconhecido pela Varig. Oliveira diz que agora a empresa não tem como pagar essa quantia de uma vez só e negocia um parcelamento. "Estranhei essa posição do sindicato, pois estávamos num processo de negociação", afirmou.