Vence amanhã prazo para contribuição ao INSS Vence amanhã o prazo para que autônomos, empresários, donas de casa, empregadas domésticas, estudantes e demais pessoas inscritas na Previdência Social paguem a contribuição relativa a dezembro. O prazo vale para o recolhimento trimestral, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, sobre o piso de um salário mínimo (R$ 180,00). As empregadas domésticas recolhem pelas mesmas faixas salariais e alíquotas dos assalariados. Os autônomos, de acordo com a data de inscrição no INSS.