Vence amanhã prazo para pagamento de IPTU Vence amanhã o prazo para o pagamento de parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2000, de imóveis do município de São Paulo localizados em ruas com Código de Endereçamento Postal (CEP) que vão de 01200 a 01499. Sexta-feira é a data-limite para o pagamento do IPTU de imóveis em ruas com CEPs que vão de 02700 a 02799; de 04100 a 04199; e de 05500 a 05699. Estão fora desse calendário os imóveis de maiores valores. Nesse caso a data de vencimento do imposto foi definida sem levar em conta a localização do bem pelo CEP. O proprietário deve ficar atento para não perder o prazo de pagamento do tributo. Isso porque, no caso de atraso, há multa de 10% e juro de 1% ao mês a partir do mês seguinte ao do vencimento.