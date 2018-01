Vence hoje imposto sobre ganho de capital O recolhimento do imposto sobre ganho de capital referente à venda de bens em abril também vence hoje. O imposto é calculado sobre a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição - constante na declaração. A alíquota é de 15%. Os casos de isenção relacionam lucro obtido com a venda de bens de valor de até R$ 20 mil, de imóvel adquirido até 1969 ou do único imóvel por até R$ 440 mil, desde que não tenha sido feita outra venda nos últimos cinco anos. No caso de imóvel, existe abatimento do lucro de 5%, por ano que o bem pertenceu ao contribuinte até 1988. O código é 4600. O cálculo do carnê-leão e do ganho de capital podem ser feitos por meio de programas que podem ser baixados do site da Receita na Internet (veja link abaixo). Dessa forma, os dados utilizados na apuração, poderão ser transferidos para a declaração de ajuste anual em 2001, sem a necessidade do preenchimento de todas as informações novamente. Na época da declaração, se o programa preenchido estiver no disco rígido do computador, o sistema da declaração de IR fará a importação dos dados automaticamente para a declaração.