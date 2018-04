Vence hoje IPVA de carros placa final 4 em SP Vence hoje o pagamento da cota única com desconto ou a primeira parcela do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2002 para os automóveis e motocicletas de placa final 4 em São Paulo. O vencimento da cota única com abatimento de 3,5% do valor total do imposto ou da primeira de três parcelas varia de acordo com o final da placa, indo da terça até o dia 21, no caso do final 0 (veja tabela abaixo). O pagamento do imposto com desconto em cota única é a melhor alternativa, na opinião de especialistas. Mas a dica para o consumidor que não tiver recursos disponíveis é optar pelo parcelamento até março, evitando a outra alternativa, a de quitação também de uma única vez em fevereiro, sem abatimento. Ao contrário dos anos anteriores, não há mais uma guia de IPVA, substituída por um aviso de recolhimento, com dados do veículo e valor do imposto a ser pago, já enviado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ao endereço do contribuinte. O pagamento deverá ser feito em um dos 34 bancos conveniados com a Secretaria, em casas lotéricas ou diretamente no site www.fazenda.sp.gov.br, indicando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O atraso na quitação acarreta multa de 20%, mais juros de mora, sendo que o não-pagamento impede que se faça o licenciamento posterior. IPVA 2002 Mês janeiro fevereiro março Parcela/placa 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela Final 1 08/01/2002 08/02/2002 08/03/2002 Final 2 09/01/2002 14/02/2002 11/03/2002 Final 3 10/01/2002 15/02/2002 12/03/2002 Final 4 11/01/2002 18/02/2002 13/03/2002 Final 5 14/01/2002 19/02/2002 14/03/2002 Final 6 15/01/2002 20/02/2002 15/03/2002 Final 7 16/01/2002 21/02/2002 18/03/2002 Final 8 17/01/2002 22/02/2002 19/03/2002 Final 9 18/01/2002 25/02/2002 20/03/2002 Final 0 21/01/2002 26/02/2002 21/03/2002