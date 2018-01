Vence hoje prazo para licenciar carro final 1 Termina hoje o prazo para licenciar veículos com placas de final 1, no Estado de São Paulo. Em maio, devem pagar a taxa de R$ 10,80 os proprietários de veículos com placas com final 2. Além da taxa, devem ser pagos o seguro obrigatório no valor de R$ 51,62 e o custo de postagem no valor de R$ 6,01 para receber o recibo da quitação em casa. O licenciamento pode ser feito em diversos bancos e alguns aceitam o pagamento por meio de caixas eletrônicos, Internet ou telefone. Deve-se apresentar, na hora do pagamento, o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRVL), comprovante de residência, CPF e RG do proprietário.