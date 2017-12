Vence hoje prazo para pagamento do 13º Hoje é o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13.º salário aos funcionários, inclusive empregados domésticos e os trabalhadores rurais. Aos trabalhadores que esperam receber um bom valor extra fica valendo um aviso: a segunda parte do benefício será menor do que a primeira porque agora são feitos todos os descontos como Previdência Social e Imposto de Renda. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento das duas parcelas injetam por volta de R$ 22,9 bilhões na economia do País. Do total, cerca de R$ 17,6 bilhões serão pagos a trabalhadores ativos. O restante irá para os segurados da Previdência. Para os trabalhadores que foram registrados de 18 de janeiro deste ano em diante, o cálculo será feito proporcionalmente com base no salário deste mês. Os trabalhadores com dissídio coletivo neste mês, que não tiveram o porcentual de reajuste definido até hoje, terão uma eventual diferença no valor do benefício deverá ser paga até 10 de janeiro de 2001. O atraso do pagamento pode custar R$ 170,25 de multa por empregado prejudicado. Na reincidência, a multa dobra.