Vence nesta sexta prazo para pagamento do 13º Termina amanhã o prazo para que as empresas paguem a segunda parcela do 13º salário a seus funcionários. Têm direito ao 13º salário todos os trabalhadores que possuem registro em carteira, inclusive domésticos, diaristas e os comissionados. A menos que o trabalhador tenha obtido expressivo reajuste salarial após o recebimento da primeira parcela, quitada no momento de entrada em férias ou em 30 de novembro, o valor da segunda parcela será inferior ao recebido com a primeira parcela. Isso porque há incidência de alguns descontos ? o Imposto de Renda (IR) na fonte e a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), calculados sobre o valor integral do abono. Nesse cálculo, também deve ser levado em com o período trabalhado em 2002. Para quem trabalhou o ano todo na mesma empresa ou começou no emprego atual até o dia 16 de janeiro, o valor da segunda parcela deverá corresponder ao total da remuneração de dezembro menos o que foi adiantado por ocasião das férias ou pago em 30 de novembro. Quem iniciou no emprego a partir de 17 de janeiro receberá valor proporcional ao número de meses de trabalho no ano. Se o número de dias for igual ou superior a 15, será considerado o mês todo para o cálculo do 13º salário. Vale destacar que também as remunerações complementares, como o adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade, horas extras e repouso semanal remunerado, também devem ser levadas em conta no cálculo do 13º salário. No caso do empregado doméstico, o cálculo é semelhante, mas não pode haver nenhum desconto referente ao chamado salário utilidade - vestuário, habitação, alimentação, transporte, etc. Para os empregados que recebem comissão, ajuda de custo etc. ? como balconistas, vendedores e garçons ?, o 13º salário será correspondente a 1/11 da soma das remunerações mensais recebidas até o mês de novembro, levando em conta a parte fixa (se houver) e a parcela variável. Após conhecidos os ganhos de dezembro, os cálculos serão revistos para 1/12 do total apurado no ano e a compensação ou o pagamento de eventuais diferenças deverá ser acertado até 10 de janeiro. Veja, nos textos dos links relacionados abaixo, mais informações sobre o pagamento do 13º salário ? recomendações para quem quer quitar dívidas e para as pessoas que pretendem investir