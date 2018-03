Vence nesta terça contribuição à Previdência Vence hoje o prazo para que os autônomos, empresários, donas de casa, estudantes, desempregados e demais pessoas inscritas na Previdência Social paguem a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativa ao mês de fevereiro, sem multa e juros. As empregadas domésticas recolhem sobre as mesmas faixas e pelas mesmas alíquotas dos assalariados. A contribuição total da empregada corresponde à soma da parcela da doméstica com a parte da patroa, que é fixa em 12%. Os autônomos fazem o recolhimento de acordo com a data de inscrição na Previdência. Os inscritos até 28 de novembro de 1999 que contribuem sobre a classe 1 e até a classe 8 podem fazer o recolhimento sobre qualquer valor entre R$ 200,00 (piso) e R$ 1.249,26. Os demais continuam a contribuir sobre suas respectivas classes, 9 ou 10, conforme o caso. Pela Medida Provisória n.º 83, essas classes serão extintas a partir de 31 de março. Os que se filiaram à Previdência a partir de 29 de novembro de 1999 poderão fazer o recolhimento sobre qualquer valor entre o piso de R$ 200,00 e o limite de R$ 1.561,56. A alíquota do autônomo é de 20%.